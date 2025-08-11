Co się dzieje z brytyjskimi F-35? Samolot wylądował awaryjnie w Japonii

W niedzielę, 10 sierpnia 2025 roku, brytyjski F-35B Lightning, musiał wykonać awaryjne lądowanie na lotnisku międzynarodowym w Kagoshimie w Japonii - podał Kyodo News. Samolot, należący do brytyjskiej grupy uderzeniowej UK Carrier Strike Group (UKCSG) i operujący z pokładu lotniskowca HMS Prince of Wales, napotkał problem techniczny podczas lotu w regionie Indo-Pacyfiku. Jak podaje japońskie Ministerstwo Obrony, maszyna wylądowała około godziny 11:30 czasu lokalnego, co doprowadziło do tymczasowego zamknięcia pasa startowego na około 20 minut. Według doniesień, samolot nie wykazywał widocznych uszkodzeń, ale miał problemy techniczne, a obecnie przechodzi szczegółowe inspekcje, aby jak najszybciej powrócić do służby na lotniskowcu.

Brytyjska Grupa Uderzeniowa Lotniskowców, w skład której wchodzą HMS Prince of Wales i wiele okrętów eskortowych, przeprowadza wspólne ćwiczenia z siłami japońskimi i amerykańskimi w ramach operacji Highmast, mającej na celu zademonstrowanie zaangażowania Wielkiej Brytanii w kwestie bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku. Ćwiczenia rozpoczęły się 4 sierpnia i miały potrwać do 12 sierpnia.

Awaryjne lądowanie wywołało zainteresowanie mediów, zwłaszcza w Chinach i Rosji, które, jak podaje Times of India, wykorzystały sytuację do podkreślenia problemów z zachodnim sprzętem wojskowym.

Powtórka z Indii

To nie pierwszy przypadek problemów z brytyjskimi F-35B. Zaledwie kilka tygodni wcześniej, 14 czerwca 2025 roku, inny samolot tego typu, również operujący z HMS Prince of Wales, musiał awaryjnie lądować na lotnisku w Thiruvananthapuram w stanie Kerala w Indiach. Przyczyną była zła pogoda nad Oceanem Indyjskim oraz, według doniesień, awaria hydrauliczna, która uniemożliwiła maszynie powrót na lotniskowiec. Samolot pozostawał uziemiony przez ponad miesiąc, co wywołało pytania o niezawodność F-35B. Zespół techniczny z Wielkiej Brytanii został wysłany do Indii, aby naprawić maszynę, jednak początkowe próby nie powiodły się, a rozważano nawet transport samolotu z powrotem do bazy za pomocą samolotu transportowego.

🛩️🇬🇧|🇮🇳🇯🇵 It’s been less than two months since a UK F-35 fighter jet made an emergency landing in Kerala, India, and now another has done the same in Kagoshima, Japan. https://t.co/PjkOTyUKO7 pic.twitter.com/ojVkmaWMde— RANOSINT (@RANOSINT) August 10, 2025

F-35B – zaawansowana technologia, ale problematyczna?

Program F-35 od lat boryka się z problemami technicznymi. Raport Pentagonu z 2024 roku wskazał, że niezawodność, łatwość konserwacji i dostępność floty F-35 w USA pozostają poniżej oczekiwań. Brytyjska flota, licząca obecnie 37 maszyn tego typu, również doświadcza trudności – w 2021 roku jeden z F-35B rozbił się po starcie z HMS Queen Elizabeth w Morzu Śródziemnym.

Wyzwania dla brytyjskiego lotnictwa

Wielka Brytania ma ambitne plany jeśli chodzi o pozyskanie kolejnych F-35. Londyn ma do końca 2025 roku, otrzymać łącznie 47 maszyn, a w czerwcu ogłoszono zakup co najmniej 12 egzemplarzy wariantu F-35A, zdolnego do przenoszenia broni jądrowej.