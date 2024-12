Bułgaria odebrała pierwszego Topaza. Zintegrowany z radarem ARTHUR-SAAB

Bułgaria zdecydowała się wybrać system TOPAZ w pierwszej połowie 2024 roku. Zapewni on skok jakościowy w kontekście świadomości sytuacyjnej i czasu reakcji względem zagrożeń dla bułgarskich artylerzystów. Artyleria jest dziś o tyle kluczowa, że daje możliwość rażenia celów daleko za linią przeciwnika w przypadku, kiedy lotnictwo nie ma pola do działania przez nasycenie obrony przeciwlotniczej.

W takich przypadkach, właśnie artyleria lufowa bądź rakietowa dalekiego zasięgu, umożliwia niszczenie celów o wysokim znaczeniu pokroju składów paliwa bądź amunicji.

TOPAZ to polski zintegrowany system zarządzania walką, opracowany przez firmę WB Electronics. Jest szeroko stosowany w Wojsku Polskim do wspierania działań artyleryjskich i koordynacji ognia na polu walki. Do zadań systemu należą zarządzanie ogniem artylerii poprzez szybkie planowanie, obliczanie parametrów ognia i przesyłanie komend do jednostek ogniowych. Integracja z różnymi typami uzbrojenia, w tym haubicami, moździerzami, wyrzutniami rakiet i systemami rakietowymi wśród kluczowych komponentów znajdują się moduł kierowania ogniem, który oblicza parametry strzału na podstawie danych o celu, warunkach atmosferycznych i położeniu jednostek oraz system rozpoznania integrujący dane z dronów, radarów artyleryjskich, systemów optoelektronicznych i innych źródeł ostatnim systemem jest moduł komunikacyjny umożliwiający przesyłanie danych między jednostkami w czasie rzeczywistym.

FONET natomiast jest polskim zintegrowanym systemem łączności wewnętrznej i zarządzania pojazdami bojowymi, również opracowany przez WB Electronics. Jest stosowany w różnego rodzaju pojazdach wojskowych, od czołgów po transportery opancerzone.