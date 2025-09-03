WZE S.A. wchodzi do elitarnego klubu. Polskie komponenty w radarach LTAMDS

oprac. Piotr Miedziński
2025-09-03 21:53

Polska firma WZE S.A. (Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.) podpisała przełomową umowę z amerykańskim gigantem obronnym Raytheon, należącym do grupy RTX (NYSE: RTX). Porozumienie dotyczy produkcji modułów magazynowania energii dla innowacyjnych radarów LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor), co czyni WZE S.A. pierwszym zagranicznym dostawcą podzespołów w tym kluczowym programie. Współpraca ta znacząco wzmacnia polski przemysł obronny i pozycję Polski w globalnym łańcuchu dostaw zaawansowanych technologii militarnych.

  • Raytheon podpisał umowę z WZE S.A. na produkcję kluczowych komponentów do radarów LTAMDS, co czyni Polskę pierwszym zagranicznym partnerem w tym programie.
  • Radary LTAMDS zapewnią Polsce dookólne zdolności wykrywania, kluczowe w obliczu skoordynowanych ataków rakietowych i dronowych.
  • Współpraca ta umacnia globalny łańcuch dostaw LTAMDS i wpisuje się w realizację umowy offsetowej dla programu Wisła.

Podpisanie umowy między Raytheon a WZE S.A. to kamień milowy w rozwoju polskiego przemysłu obronnego. WZE S.A. jako pierwszy zagraniczny dostawca podzespołów do radarów LTAMDS otwiera nowy rozdział w międzynarodowej kooperacji w sektorze zbrojeniowym. Radary te, dzięki swoim dookólnym zdolnościom wykrywania, są odpowiedzią na współczesne zagrożenia, w tym masowe i skoordynowane ataki z użyciem pocisków balistycznych, manewrujących oraz dronów, które są typowe dla europejskich scenariuszy obronnych.

Tom Laliberty, prezes działu systemów obrony lądowej i powietrznej w firmie Raytheon, podkreślił znaczenie tej współpracy:

„Ta umowa to duży krok w kierunku stworzenia globalnego łańcucha dostaw dla programu LTAMDS. Polska jest pierwszym po Stanach Zjednoczonych krajem, który wzbogaci sprawdzony w boju system Patriot o sensory LTAMDS, co umożliwi zwiększenie jego zasięgu. Polskie siły zbrojne zyskają dzięki temu dookólną świadomość sytuacyjną umożliwiającą wykrywanie i zwalczanie złożonych i skoordynowanych ataków z wykorzystaniem różnorodnych środków napadu”.

Otwarcie XXXIII targów MSPO w Kielcach

Wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Polski

Umowa podwykonawcza jest bezpośrednią realizacją celów zawartych w umowie offsetowej z polskim rządem, dotyczącej drugiej fazy programu Wisła. Warto zaznaczyć, że dzięki udanej współpracy z polskim przemysłem, Raytheon z powodzeniem zrealizował już dostawy w ramach pierwszej fazy tego programu.

W sierpniu 2024 roku Raytheon otrzymał zamówienie od armii amerykańskiej o wartości przekraczającej 2 miliardy USD na dostawę radarów LTAMDS zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Polski. Dzięki tej transakcji, zrealizowanej w ramach mechanizmu FMS (Foreign Military Sales), Polska staje się pierwszym międzynarodowym odbiorcą systemu LTAMDS. Radary te zostaną włączone w architekturę polskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, znacząco zwiększając jej możliwości. Integracja radarów LTAMDS z systemem Patriot zapewni Polsce niezrównaną świadomość sytuacyjną i zdolność do skutecznego reagowania na złożone zagrożenia powietrzne.

Polecany artykuł:

Zbrojeniówka filarem gospodarki. Kluczowe deklaracje szefa MON na MSPO
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RTX
MSPO
TARGI KIELCE