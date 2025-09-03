WZE S.A. wchodzi do elitarnego klubu. Polskie komponenty w radarach LTAMDS

Raytheon podpisał umowę z WZE S.A. na produkcję kluczowych komponentów do radarów LTAMDS, co czyni Polskę pierwszym zagranicznym partnerem w tym programie.

Radary LTAMDS zapewnią Polsce dookólne zdolności wykrywania, kluczowe w obliczu skoordynowanych ataków rakietowych i dronowych.

Współpraca ta umacnia globalny łańcuch dostaw LTAMDS i wpisuje się w realizację umowy offsetowej dla programu Wisła.

Podpisanie umowy między Raytheon a WZE S.A. to kamień milowy w rozwoju polskiego przemysłu obronnego. WZE S.A. jako pierwszy zagraniczny dostawca podzespołów do radarów LTAMDS otwiera nowy rozdział w międzynarodowej kooperacji w sektorze zbrojeniowym. Radary te, dzięki swoim dookólnym zdolnościom wykrywania, są odpowiedzią na współczesne zagrożenia, w tym masowe i skoordynowane ataki z użyciem pocisków balistycznych, manewrujących oraz dronów, które są typowe dla europejskich scenariuszy obronnych.

Tom Laliberty, prezes działu systemów obrony lądowej i powietrznej w firmie Raytheon, podkreślił znaczenie tej współpracy:

„Ta umowa to duży krok w kierunku stworzenia globalnego łańcucha dostaw dla programu LTAMDS. Polska jest pierwszym po Stanach Zjednoczonych krajem, który wzbogaci sprawdzony w boju system Patriot o sensory LTAMDS, co umożliwi zwiększenie jego zasięgu. Polskie siły zbrojne zyskają dzięki temu dookólną świadomość sytuacyjną umożliwiającą wykrywanie i zwalczanie złożonych i skoordynowanych ataków z wykorzystaniem różnorodnych środków napadu”.

Otwarcie XXXIII targów MSPO w Kielcach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Polski

Umowa podwykonawcza jest bezpośrednią realizacją celów zawartych w umowie offsetowej z polskim rządem, dotyczącej drugiej fazy programu Wisła. Warto zaznaczyć, że dzięki udanej współpracy z polskim przemysłem, Raytheon z powodzeniem zrealizował już dostawy w ramach pierwszej fazy tego programu.

W sierpniu 2024 roku Raytheon otrzymał zamówienie od armii amerykańskiej o wartości przekraczającej 2 miliardy USD na dostawę radarów LTAMDS zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Polski. Dzięki tej transakcji, zrealizowanej w ramach mechanizmu FMS (Foreign Military Sales), Polska staje się pierwszym międzynarodowym odbiorcą systemu LTAMDS. Radary te zostaną włączone w architekturę polskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, znacząco zwiększając jej możliwości. Integracja radarów LTAMDS z systemem Patriot zapewni Polsce niezrównaną świadomość sytuacyjną i zdolność do skutecznego reagowania na złożone zagrożenia powietrzne.