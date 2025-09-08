Saab zaprezentował innowacyjne rozwiązania na MSPO 2025, w tym ukrytą wyrzutnię pocisków GLSDB w kontenerze.

Podpisano porozumienie o integracji precyzyjnej amunicji GLSDB z koreańską wyrzutnią K239 Chunmoo, używaną w Polsce jako HOMAR-K.

Amunicja GLSDB, łącząca bombę lotniczą z rakietą, oferuje zasięg ponad 150 km i wysoką precyzję.

Czy nowe rozwiązania Saaba zrewolucjonizują polskie systemy rakietowe i ich zdolności operacyjne?

Czym jest amunicja GLSDB?

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) to precyzyjna amunicja dla systemów rakietowych MLRS i HIMARS opracowana wspólnie przez Saab i Boeinga. Jej unikalność polega na połączeniu dwóch sprawdzonych w boju systemów: małokalibrowej bomby lotniczej SDB I (Small Diameter Bomb I) oraz rakiety nośnej M26 kalibru 227 mm. Rakieta wynosi bombę na odpowiednią wysokość, po czym ta oddziela się i wykonuje lot ślizgowy, korzystając z rozkładanych skrzydeł i systemu nawigacji.

Ta nietypowa konstrukcja daje GLSDB zasięg ponad 150 km i rozrzut do 1 metra. Co więcej, twórcy twierdzą, że jest to najbardziej opłacalny system uzbrojenia w swojej klasie, oferując doskonały stosunek kosztu do efektu. Dzięki zaawansowanym systemom naprowadzania GLSDB jest w stanie skutecznie razić cele nawet w warunkach zakłóceń sygnału GPS. Co równie istotne, bomba szybująca może wykonać atak z dowolnego kierunku, co utrudnia jej eliminację.

GLSDB dla wyrzutni Homar-K?

Podpisane podczas MSPO porozumienie pomiędzy koncernami Saab i Hyundai Rotem otwiera drogę do integracji GLSDB z wyrzutnią rakietową K239 Chunmoo, która jest koreańskim rozwinięciem systemu M270 MLRS. Stystem ten został spolonizowany w ramach programu Homar-K, otrzymując polski nośnik i system kierowania ogniem. Jeśli testy odpalania GLSDB z wyrzutni Chunmoo zakończą się sukcesem, polskie systemy rakietowe mogłyby zyskać nowy rodzaj amunicji, zwiększając ich zdolności operacyjne i zasięg rażenia.

Niewidzialna wyrzutnia

Na ekspozycji zewnętrznej, oprócz pocisku GLSDB koncern Saab zaprezentował również innowacyjne rozwiązanie w zakresie użycia tego typu uzbrojenia. Sześcioprowadnicowa wyrzutnia GLSDB/MLRS umieszczona została wewnątrz standardowego kontenera transportowego, któremu dodano możliwość otwarcia górnej części do odpalenia pocisków.

Takie kamuflujące rozwiązanie sprawia, że wyrzutnia jest trudna do zidentyfikowania przez przeciwnika, co znacząco zwiększa jej szanse przetrwania na polu walki, Jest to szczególnie ważne w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony dronów zwiadowczych i uderzeniowych. Obok pocisku zaprezentowano również model wyrzutni kontenerowej umieszczonej na podwoziu ciężarówki wysokiej mobilności w układzie 8x8.

Trzy domeny Saab

Na stoisku Saab nie zabrakło też bardziej klasycznych produktów tego producenta, oferowanych Polsce. Był wśród nich oczywiście samolot Saab Globaleye, generacyjny następca wprowadzonych w naszym kraju do służby maszyn Saab 340 Erieye, oparty na odrzutowej plaformie bizjeta. Zapewnia on większe możliwości zarówno w zakresie zasięgu i prędkości oraz czasu lotu, jak też nowszych systemów pokładowych. Jak zapewnia producent, polskie maszyny mogą zostać zmodyfikowane do podobnego standardu, ale ograniczeniem są tu możliwości zastosowanego płatowca. Ze względu na kilkuletni czas oczekiwania na dostawę maszyn tej klasy, warto rozważyć ich pozyskanie w kontekście możliwości i czasu eksploatacji samolotów Saab 340 AEW.

W domenie lądowej prezentowano m.in. kamuflaż dla pojazdów, wyrzutnie przeciwpancerne Carl Gustaf oraz laserowy system szkolenia, stosowany od lat na polskich poligonach. Domenę morską reprezentował model najnowszego bezzałogowca morskiego firmy Saab LUUV (ang. Larger Uncrewed Underwater Vehicle oraz przekrój okrętu podwodnego A26 (typu Blekinge) , oferowanego Polsce w programie Orka. W najbliższych miesiącach spodziewane jest oficjalne rozpoczęcie procedury zakupowej. Najbardziej prawdopodobna data, to święto Marynarki Wojennej, wypadające 28 listopada.