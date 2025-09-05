Bezzałogowce, morze, granice. Saab i Grupa WB podpisują strategiczne porozumienie

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 2 września podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach. Wydarzenie to podkreśla rosnące znaczenie polsko-szwedzkiej kooperacji w dziedzinie bezpieczeństwa. W ceremonii uczestniczył wiceminister obrony narodowej Szwecji Peter Sandwall, co świadczy o wysokiej randze tego porozumienia. Współpraca między Saab a GRUPĄ WB ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych obu krajów poprzez wymianę wiedzy i rozwój zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Innowacje dla bezpieczeństwa narodowego

Micael Johansson, prezes i dyrektor generalny Saab, podkreślił znaczenie tej współpracy: „To kolejny ważny krok w zakresie zaangażowania Saab w rozwój strategicznych zdolności obronnych Polski i Szwecji. Współpraca z GRUPĄ WB pozwala nam dzielić się wiedzą i rozwijać innowacyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa narodowego”. Obie firmy będą koncentrować się na kluczowych obszarach, takich jak: