Bezzałogowce, morze, granice. Saab i Grupa WB podpisują strategiczne porozumienie

W obliczu dynamicznie zmieniającego się krajobrazu bezpieczeństwa, strategiczne sojusze w sektorze obronnym nabierają kluczowego znaczenia. Saab i GRUPA WB ogłosili podpisanie umowy o współpracy, która ma zrewolucjonizować rozwój zaawansowanych rozwiązań obronnych. To porozumienie, zawarte podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach co otwiera nowe perspektywy dla systemów bezzałogowych, rozwiązań morskich oraz systemów ochrony granic.

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 2 września podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach. Wydarzenie to podkreśla rosnące znaczenie polsko-szwedzkiej kooperacji w dziedzinie bezpieczeństwa. W ceremonii uczestniczył wiceminister obrony narodowej Szwecji Peter Sandwall, co świadczy o wysokiej randze tego porozumienia. Współpraca między Saab a GRUPĄ WB ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych obu krajów poprzez wymianę wiedzy i rozwój zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Innowacje dla bezpieczeństwa narodowego

Micael Johansson, prezes i dyrektor generalny Saab, podkreślił znaczenie tej współpracy: „To kolejny ważny krok w zakresie zaangażowania Saab w rozwój strategicznych zdolności obronnych Polski i Szwecji. Współpraca z GRUPĄ WB pozwala nam dzielić się wiedzą i rozwijać innowacyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa narodowego”. Obie firmy będą koncentrować się na kluczowych obszarach, takich jak:

  • Systemy bezzałogowe: Rozwój i wdrażanie zaawansowanych dronów i pojazdów autonomicznych.
  • Rozwiązania morskie: Tworzenie innowacyjnych technologii dla marynarki wojennej.
  • Systemy ochrony granic: Wzmocnienie bezpieczeństwa granic za pomocą nowoczesnych technologii.
