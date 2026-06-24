Święto 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego z uroczystym apelem

Redakcja
2026-06-24 16:34

W Białymstoku odbyły się uroczyste obchody Święta 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, gromadząc liczne grono przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i służb mundurowych. Podczas apelu pożegnano żołnierzy LIV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR, którzy wkrótce wyruszą na misję zagraniczną. Uroczystość była okazją do uhonorowania żołnierzy oraz przypomnienia o znaczeniu jednostki dla obronności kraju.

Na terenie koszar 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odbyły się uroczyste obchody Święta jednostki, które zgromadziły przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, służb mundurowych, administracji publicznej oraz środowisk związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Uroczysty apel był ważnym momentem, który pozwolił na podkreślenie znaczenia tej formacji w strukturach Wojska Polskiego. Była to również okazja do uhonorowania żołnierzy za ich codzienne zaangażowanie, profesjonalizm i wzorową służbę.

Pożegnanie żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR: Misje zagraniczne w centrum uwagi

Jednym z najbardziej wzruszających momentów uroczystości było pożegnanie żołnierzy LIV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR. W najbliższym czasie rozpoczną oni realizację zadań poza granicami kraju. Misje zagraniczne pozostają ważnym elementem działalności Sił Zbrojnych RP, potwierdzając wysokie przygotowanie i gotowość polskich żołnierzy do wykonywania obowiązków w ramach zobowiązań międzynarodowych. 

Uhonorowania i odznaczenia: Kto otrzymał wyróżnienia podczas apelu?

Podczas apelu nie zabrakło również momentów docenienia ciężkiej pracy i poświęcenia. Wręczono medale, odznaczenia i wyróżnienia żołnierzom, którzy swoją służbą i postawą przyczyniają się do budowania potencjału bojowego jednostki. Dowódca pułku, płk Piotr Czapka, wręczył także odznaki pamiątkowe osobom i instytucjom, które aktywnie wspierają działalność jednostki. 

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Pamięć o historii i przyszłość jednostki: Rola 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

Obchody były także okazją do oddania hołdu żołnierzom i osobom szczególnie zasłużonym dla historii pułku. Pamięć o poprzednich pokoleniach wojskowych stanowi ważny element budowania tożsamości jednostki i kultywowania jej tradycji. Podkreślono, że dziedzictwo i tradycje są kluczowe dla tożsamości 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, inspirując obecnych żołnierzy do dalszej, rzetelnej służby.

Na podstawie komunikatu prasowego 

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