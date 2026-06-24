Święto 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego z uroczystym apelem

Na terenie koszar 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odbyły się uroczyste obchody Święta jednostki, które zgromadziły przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, służb mundurowych, administracji publicznej oraz środowisk związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Uroczysty apel był ważnym momentem, który pozwolił na podkreślenie znaczenia tej formacji w strukturach Wojska Polskiego. Była to również okazja do uhonorowania żołnierzy za ich codzienne zaangażowanie, profesjonalizm i wzorową służbę.

Pożegnanie żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR: Misje zagraniczne w centrum uwagi

Jednym z najbardziej wzruszających momentów uroczystości było pożegnanie żołnierzy LIV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR. W najbliższym czasie rozpoczną oni realizację zadań poza granicami kraju. Misje zagraniczne pozostają ważnym elementem działalności Sił Zbrojnych RP, potwierdzając wysokie przygotowanie i gotowość polskich żołnierzy do wykonywania obowiązków w ramach zobowiązań międzynarodowych.

Uhonorowania i odznaczenia: Kto otrzymał wyróżnienia podczas apelu?

Podczas apelu nie zabrakło również momentów docenienia ciężkiej pracy i poświęcenia. Wręczono medale, odznaczenia i wyróżnienia żołnierzom, którzy swoją służbą i postawą przyczyniają się do budowania potencjału bojowego jednostki. Dowódca pułku, płk Piotr Czapka, wręczył także odznaki pamiątkowe osobom i instytucjom, które aktywnie wspierają działalność jednostki.

Pamięć o historii i przyszłość jednostki: Rola 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

Obchody były także okazją do oddania hołdu żołnierzom i osobom szczególnie zasłużonym dla historii pułku. Pamięć o poprzednich pokoleniach wojskowych stanowi ważny element budowania tożsamości jednostki i kultywowania jej tradycji. Podkreślono, że dziedzictwo i tradycje są kluczowe dla tożsamości 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, inspirując obecnych żołnierzy do dalszej, rzetelnej służby.

Na podstawie komunikatu prasowego