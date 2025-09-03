Koreańska Grupa Hanwha inwestuje w polską edukację obronną. 1,2 mln zł dla Akademii Wojsk Lądowych

Grupa Hanwha uruchomiła program Hanwha Global Challenger Project o wartości 1,2 mln zł we współpracy z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Inicjatywa ma na celu wspieranie edukacji obronnej i przyszłych liderów bezpieczeństwa, z Polską jako pierwszym krajem-gospodarzem.

Projekt potrwa do lipca 2026 roku, obejmując blisko 2900 studentów i pracowników AWL.

Program Hanwha Global Challenger Project, zainicjowany wspólnie z Akademią Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki (AWL) we Wrocławiu, to znacząca inwestycja w edukację obronną w Polsce. Kwota 1,2 mln zł zostanie przeznaczona na wspieranie przyszłych liderów bezpieczeństwa oraz tworzenie nowoczesnych warunków kształcenia. Polska została wybrana jako pierwszy kraj gospodarza tej inicjatywy, co świadczy o zaangażowaniu Hanwha w rozwój strategicznego partnerstwa z naszym krajem oraz odzwierciedla skalę realizowanych tu programów obronnych.

Projekt, który będzie realizowany do lipca 2026 roku, obejmie swoim zasięgiem blisko 2900 studentów i pracowników AWL. Jego główne cele to:

Stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia

Rozszerzenie międzynarodowych możliwości uczelni

Wsparcie najzdolniejszych studentów poprzez dedykowany program stypendialny.

Trzy filary wsparcia dla AWL

Program Hanwha Global Challenger Project opiera się na trzech kluczowych filarach, które mają zapewnić kompleksowe wsparcie dla Akademii Wojsk Lądowych:

Nowoczesna infrastruktura edukacyjna: AWL zostanie wyposażona w dwie hybrydowe aule wykładowe. Sale te będą posiadały tablice cyfrowe, nowoczesne systemy audio-wideo, wysokiej jakości kamery, komputery oraz oprogramowanie do wideokonferencji, co znacząco podniesie standard nauczania.

AWL zostanie wyposażona w dwie hybrydowe aule wykładowe. Sale te będą posiadały tablice cyfrowe, nowoczesne systemy audio-wideo, wysokiej jakości kamery, komputery oraz oprogramowanie do wideokonferencji, co znacząco podniesie standard nauczania. Programy szkoleniowe w Korei : W pierwszym kwartale 2026 roku grupa studentów i wykładowców AWL odbędzie wizytę studyjną w Republice Korei. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach i warsztatach w czołowych ośrodkach akademickich i przemysłowych, co pozwoli na wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy.

: W pierwszym kwartale 2026 roku grupa studentów i wykładowców AWL odbędzie wizytę studyjną w Republice Korei. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach i warsztatach w czołowych ośrodkach akademickich i przemysłowych, co pozwoli na wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy. Stypendia i nagrody: W ramach projektu przewidziano wyróżnienia dla autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu obronności i bezpieczeństwa międzynarodowego. Dodatkowo, stypendia zostaną przyznane studentom pochodzącym z rodzin o wybitnych zasługach dla państwa, co stanowi formę docenienia i motywacji.

Partnerstwo z Hanwha: Inwestycja w przyszłych liderów bezpieczeństwa

Jaeil Son, Prezes Hanwha Aerospace, podkreślił długoterminowe zaangażowanie Grupy w Polsce:

„Od ponad 15 lat Hanwha rozwija współpracę z Polską nie tylko w wymiarze przemysłowym i obronnym, ale również poprzez długofalowe zaangażowanie we wspieranie społeczności lokalnych. Poprzez ten projekt chcemy przyczynić się do rozwoju potencjału edukacyjnego Akademii Wojsk Lądowych, inwestując w przyszłość młodych oficerów i liderów bezpieczeństwa”.

Rektor AWL, gen. broni w st. spocz. dr Marek Tomaszycki, profesor AWL, wyraził nadzieję na dalszą współpracę:

„Jestem przekonany, że dzisiejsza umowa to dopiero początek naszej współpracy. Wierzę, że w przyszłości wspólnie zrealizujemy kolejne projekty – zarówno w obszarze edukacyjnym, jak i naukowym. To porozumienie jest pierwszym, ale na pewno nie ostatnim krokiem w rozwijaniu naszych relacji”.

To partnerstwo ma kluczowe znaczenie dla rozwoju potencjału edukacyjnego i naukowego Akademii, co przełoży się na jakość kształcenia przyszłych kadr obronnych.

Na podstawie komunikatu prasowego Hanwha Aerospace