Kongres Bezpieczeństwo Polski w Rzeszowie. Strategiczne wyzwania i przyszłość obronności

Kongres Bezpieczeństwo Polski koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach współczesnego systemu bezpieczeństwa państwa, łącząc perspektywę strategiczną z praktycznym podejściem do wdrażania rozwiązań. Jednym z głównych zagadnień będzie budowa odporności państwa w perspektywie długoterminowej, w tym bezpieczeństwo Polski do 2039 roku, wzmacnianie instytucji publicznych oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem. Uczestnicy dyskutować będą również o rozwoju zdolności obronnych, w tym modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzeniu operacji wielodomenowych w różnych środowiskach działania. To kompleksowe podejście ma na celu zapewnienie długofalowej stabilności i bezpieczeństwa kraju.

Cyberbezpieczeństwo i nowe technologie: Kluczowe obszary dyskusji

Istotną część programu stanowi cyberbezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej. Tematyka obejmie zarówno przeciwdziałanie cyberatakom, jak i wdrażanie nowoczesnych standardów, takich jak NIS2 i DORA, które mają na celu zwiększenie odporności cyfrowej. Ważnym elementem będzie także rozwój nowych technologii w przemyśle zbrojeniowym i biznesie, w tym zastosowanie sztucznej inteligencji oraz technologii dual-use. Program Kongresu obejmuje również bezpieczeństwo infrastruktury i granic naszego kraju, co jest szczególnie istotne w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

Defence Horizon i Smart City Forum: Specjalistyczne ścieżki tematyczne

Integralnym uzupełnieniem wydarzenia będą specjalistyczne ścieżki tematyczne. Defence Horizon poświęcona zostanie rozwojowi przemysłu obronnego i integracji systemów cywilno-wojskowych, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności obronnej państwa. Z kolei Smart City Forum skupi się na bezpieczeństwie miejskim i wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak 5G, IoT czy digital twin, w zarządzaniu kryzysowym i budowaniu odporności miast. Jak podkreśla Konrad Gołota, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Kongres ma na celu przede wszystkim wypracowywanie konkretnych działań i wdrażanie praktycznych rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo państwa.

Praktyczny wymiar Kongresu: Rekomendacje i wyróżnienia

Kongres Bezpieczeństwo Polski ma wyraźnie praktyczny charakter, stawiając sobie za cel nie tylko diagnozę wyzwań, ale przede wszystkim wypracowanie konkretnych rekomendacji i kierunków działań. Podczas wydarzenia odbędzie się Wielka Gala z finałem konkursów Diamentowe Tarcze oraz Smart City Awards, podczas której wyróżnione zostaną najważniejsze inicjatywy i projekty w obszarze bezpieczeństwa i innowacji.

Na podstawie komunikatu prasowego