Konferencja: „Zdolności Marynarki Wojennej RP i ochrona infrastruktury krytycznej na Bałtyku”

Wśród gości konferencji znajdą się m.in. Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Podsekretarz Stanu w MON Stanisław Wziątek, Minister Energii Miłosz Motyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. dyw. Adam Rzeczkowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Sokołowski czy Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański.

Tematem przewodnim spotkania będą zdolności Marynarki Wojennej RP oraz ochrona infrastruktury krytycznej na Bałtyku w kontekście zagrożeń konwencjonalnych i hybrydowych. Program obejmuje dyskusje panelowe dotyczące bezpieczeństwa w regionie, potrzeb operacyjnych marynarki, odporności infrastruktury krytycznej, a także roli komponentu lotniczego i satelitarnego w systemie bezpieczeństwa morskiego. Osobny panel poświęcony będzie również przyszłości okrętów podwodnych w Marynarce Wojennej RP.

Wydarzenie będzie dostępne na Portalu Obronnym, Super Expressie i w naszych mediach społecznościowych, ale także w streamingu online: https://www.youtube.com/watch?v=C7TIvUboW74

Zapraszamy