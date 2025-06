Spis treści

Zmasowany atak na Kijów. Są ofiary śmiertelne

Witalij Kliczko, mer Kijowa, poinformował w piątek, że w wyniku rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy zginęły co najmniej cztery osoby, a dwadzieścia zostało rannych. "Cztery osoby zginęły w stolicy. W kilku miejscach trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze" – napisał Kliczko na Telegramie, dodając, że 16 poszkodowanych trafiło do szpitali, a pozostali otrzymali pomoc medyczną na miejscu zdarzenia. Zginęło również trzech funkcjonariuszy straży pożarnej i służb ratowniczych podczas usuwania skutków ataków.

Kyiv this night pic.twitter.com/6pNI7jM79R— Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) June 6, 2025

Szef miejskiej administracji wojskowej, Tymur Tkaczenko, przekazał, że atak spowodował uszkodzenia torów „czerwonej” linii metra na odcinku między stacjami Darnycia i Liwobereżna, gdzie przebiegają one na powierzchni. W konsekwencji naziemna część stacji Dnipro i Lisowa została tymczasowo zamknięta dla ruchu pociągów. Kijowskie Metro poinformowało, że prace naprawcze na uszkodzonych odcinkach mają potrwać do 7 czerwca. Ruch na tej linii odbywa się wahadłowo z wyłączeniem uszkodzonego odcinka. Ukraińskie koleje państwowe, poinformowały, że w obwodzie kijowskim rosyjski atak uszkodził tory kolejowe, co zmusiło część pociągów do zmiany trasy i kursowania objazdami.

Uderzenia także na zachodzie Ukrainy

Zmasowany ostrzał objął również Łuck, miasto w zachodniej części Ukrainy. Według lokalnych władz, rosyjskie wojska użyły 15 dronów kamikadze i sześciu pocisków rakietowych, niszcząc częściowo jeden budynek mieszkalny i raniąc pięć osób. Mer Łucka, Ihor Poliszczuk, przedstawił szczegóły ataku, podkreślając jego intensywność.

Tarnopol, położony również na zachodzie kraju, także znalazł się pod ostrzałem. Mer Serhij Nadal poinformował, że uszkodzeniu uległy obiekty przemysłowe i infrastrukturalne. Część miasta została pozbawiona dostaw energii elektrycznej, a woda dostarczana jest z przerwami. Dodał, że pięć osób odniosło obrażenia i wszystkim zapewniono niezbędną opiekę medyczną.

Atak z nocy z czwartku na piątek pokazuje kontynuację rosyjskiej strategii uderzania w infrastrukturę cywilną i krytyczną na terenie całej Ukrainy, powodując ofiary wśród ludności cywilnej i zakłócenia w funkcjonowaniu miast.

Zemsta za operację „Pajęczyna”?

Był to pierwszy tak intensywny atak od czasu operacji Pajęczyna, podczas której ukraińskie drony uderzyły w bazy rosyjskiego lotnictwa strategicznego, niszcząc m.in. bombowce strategiczne Tu-95 i Tu-22M3. Jak się wydaje, ten drugi typ maszyn został de facto zdziesiątkowany. Ani jedne z tych samolotów nie wziął udział w zmasowanym ataku nocą 5 czerwca, gdy oprócz licznych dronów Moskwa użyła ponad 100 pocisków manewrujących i rakiet różnego typu.

Jak wynika z analiz sytuacji w powietrzu, Rosjanie poderwali do tego ataku liczne samoloty Su-34 i co najmniej 10 myśliwców MiG-31K uzbrojonych w pociski Kindżał. W powietrze wzbiły się również bombowce strategiczne z trzech spośród czterech zaatakowanych przez ukraińskie drony baz lotniczych. Cztery Tu-95MS i trzy Tu-160 wystartowały z bazy Engels, dwa Tu-95 wystartowały z Olenija i dwa Tu-160 z lotniska Biełaja. Łącznie użyto więc 11 bombowców strategicznych. Bardzo prawdopodobne, że są to na dziś wszystkie samoloty gotowe do działań operacyjnych.

W nocnym ataku na ukraińskie miasta, zgodnie z dostępnymi obecnie analizami, Rosjanie użyli łącznie od 108 do 195 rakiet i pocisków kierowanych. Były to: 64 pociski manewrujące Ch-101 i 6-14 Ch-22 odpalane z bombowców strategicznych, 10-15 rakiet hipersonicnzych Ch-47M2 Kindżał, 2 rakiety balistyczne Oresznik i 2 pociski Cyrkon. 20-30 pocisków Kalibr, 20-40 rakiet Iskander, 10-20 rakiet powietrze-ziemia Ch-59/69.