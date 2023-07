USA przekażą kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Najnowsze informacje z frontu nie są tak optymistyczne jak pierwotnie zakładano. Ukraińska kontrofensywa, która była wyczekiwana od kilku miesięcy nie przebiega tak szybko, jakby tego życzyłby sobie Kijów. Jak wczoraj opisywaliśmy, zaciekły opór Rosjan oraz mnóstwo zaminowanego terenu powodują, że odbijanie zajętego terytorium nie idzie tak sprawnie, jak oczekiwałby Kijów. Amerykańscy przedstawiciele władz przyznają, że kontrofensywa postępuje powoli, twierdząc jednocześnie, że jest zbyt wcześnie, aby ocenić jej skuteczność. Mimo to, właśnie ogłoszono kolejny, już 43 pakiet pomocy dla Ukrainy. Jak przekazał Pentagon, nowy pakiet - już 43. od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji - obejmuje przede wszystkim świeże dostawy amunicji, w tym do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS, artylerii rakietowej HIMARS, haubic kalibru 155 i 105 mm, moździerzy, pociski przeciwpancerne TOW i Javelin oraz rakiety lotnicze Hydra-70. Dodatkowo USA przyślą 32 kolejne kołowe wozy opancerzone Stryker (w uzupełnieniu do wysłanych już 157), stosowane przez wojska specjalne mini drony Black Hornet, a także sprzęt do taktycznej nawigacji powietrznej, usuwania przeszkód, urządzenia noktowizyjne oraz części zamienne.

- Po swoim wyjściu z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej, Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie porty i infrastrukturę zbożową, w tym w Odessie. Rosja mogłaby zakończyć tę wojnę w każdym momencie. Dopóki tego nie zrobi, Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy i partnerzy będą stać zjednoczeni z Ukrainą tak długo, jak to potrzebne - powiedział w oświadczeniu sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Today I am authorizing our 43rd drawdown of military assistance for Ukraine. We are committed to supporting the Ukrainian armed forces as they continue their counteroffensive and defend their country's sovereignty, territory, and people. https://t.co/ZWUXShDuLW— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 25, 2023

Raport Złotorowicza - Portal Obronny. Iwona Wiśniewska z OSW mówi o sankcjach na Rosję Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tymczasem w amerykańskiej opinii publicznej coraz częściej słychać głosy o tym, że administracja Joe Bidena powinna wycofać się z kolejnych pakietów pomocy wojskowej dla Ukrainy. Takie głosy słychać wśród członków Partii Republikańskiej. Co warte podkreślenia, już za rok w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie, a wojna na Ukrainie może być jednym z ważniejszych tematów kampanii.