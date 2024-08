Ukraina dostanie kolejne pociski Stinger i amunicję. USA przygotowały pakiet pomocy

Po miesiącach zwłoki związanej z oporem Republikanów Kongres USA przegłosował w kwietniu ustawę o pomocy dla Ukrainy, na mocy której Kijów otrzyma 60,8 mld dolarów, z czego 23 mld to środki na uzupełnienie amerykańskiego arsenału po przekazaniu sprzętu Ukrainie, 13,8 mld - na zakup sprzętu dla Ukrainy, a 11,3 mld - na utrzymanie sił USA w regionie.

Ponadto ustawa daje prezydentowi uprawnienia do przekazania uzbrojenia o wartości niemal 8 mld dolarów. Oprócz tego projekt zawiera niemal 9,5 mld wsparcia finansowego i gospodarczego dla ukraińskiego budżetu.

Do odblokowania impasu w sprawie pomocy Ukrainie doszło dzięki decyzji republikańskiego spikera Izby Mike'a Johnsona, który zdecydował się wystąpić przeciwko skrajnemu skrzydłu swojej partii, mimo gróźb usunięcia go ze stanowiska. Przełom był możliwy m.in. dzięki postawie Demokratów, którzy sugerowali, że ochronią Johnsona przed próbami obalenia go przez skrajnych Republikanów.

PAP