Turcja wyśle siły pokojowe na Ukrainę? Ankara ma rzekomo być gotowa

Turcja, która ma drugą co do wielkości armię w NATO, jest gotowa, by skierować na Ukrainę żołnierzy w ramach sił pokojowych - poinformował w czwartek (28 lutego) Bloomberg, powołując się na źródła bliskie sprawie.

i Autor: Turkish Armed Forces / Facebook turecka armia