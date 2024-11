Trump rozmawiał z Zełenskim. Znamy szczegóły

W trakcie rozmowy Trump powiedział, że będzie popierał Ukrainę, nie podając jednak szczegółów - twierdzi portal. Zdaniem Zełenskiego rozmowa przebiegła pomyślnie i nie zwiększyła jego niepokoju związanego z utratą prezydentury przez Demokratów. Jedno ze źródeł Axios stwierdziło, że rozmowa "nie pozostawiła Zełenskiego w rozpaczy". W trakcie rozmowy głos zabrał również Musk, zapewniając, że będzie nadal wspierał Ukrainę za pośrednictwem swoich satelitów Starlink. Publiczne komunikaty Trumpa w trakcie kampanii wyborczej — obietnice szybkiego zakończenia wojny, odmowa ujawnienia, czy życzy zwycięstwa Rosji czy Ukrainie, a także krytyka ogromnych pakietów pomocowych płynących do Kijowa z Waszyngtonu — wywołały niepokój w całej Europie - przypomniał amerykański portal, zauważając, że administracja ustępującego prezydenta Joe Bidena szuka obecnie sposobów na dostarczenie Ukrainie jak największej pomocy wojskowej przed 20 stycznia, kiedy to po przejęciu władzy Trump mógłby odciąć przepływ funduszy. Axios przypomniał, że Zełenski spotkał się z Trumpem we wrześniu w Nowym Jorku. Według rozmówców portalu Trump miał powiedzieć Zełenskiemu, że nie porzuci Ukrainy, ale chce dać szansę dyplomacji. - Obiecuję, że będziesz ze mnie zadowolony – miał wówczas powiedzieć Trump.

