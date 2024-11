Dr Bartosiak o planie Trumpa: to nie wypali

Donald Trump, który w zdecydowany sposób pokonał Kamalę Harris, już wcześniej zapowiadał, że zakończy wojnę na Ukrainę w kilkadziesiąt godzin. Jego plan owiany jest jednak tajemnicą, a szczegóły pozostaję nieznane. Jednak dziennik "Wall Street Journal" uważa, że dotarł do szczegółów pomysłu Donalda Trumpa na zakończenie walk na Ukrainie. Na czym miałby on polegać? - Plan przewiduje zamrożenie (konfliktu na obecnej) linii frontu i utworzenie 800-milowej strefy zdemilitaryzowanej (liczącej prawie 1300 km - PAP). Nie jest jasne, kto będzie strzegł tego terytorium, ale siły USA nie zostaną włączone do misji pokojowej i nie będą finansowane - powiadomił amerykański dziennik. - Możemy zapewnić szkolenie i inne wsparcie, ale lufa pistoletu będzie skierowana na Europę. Nie wysyłamy Amerykanów, aby utrzymywali pokój w Ukrainie. I nie będziemy za to płacić. Niech zrobią to Polacy, Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi - oznajmił przedstawiciel zespołu Trumpa. Stany Zjednoczone zamierzają jednak dostarczyć Ukrainie broń, aby powstrzymać przyszły rosyjski atak. Plan przewiduje również pozostawienie Rosji około 20 proc. terytorium Ukrainy, które zostało już zajęte przez siły agresora.

Dr Jacek Bartosiak o planie Donalda Trumpa

- Ten plan nie wypali, ponieważ Amerykanie nie mają jak zalać Ukraińców sprzętem. Amerykanie nie są już arsenałem, który jest w stanie produkować wszystko. Wtedy Chińczycy mogą wejść do gry i mogą zalać Rosjan sprzętem. I wtedy się zastanawiam, kto jest prawdziwym producentem dóbr na świecie. Rosjanie, żeby się zgodzili, będą musieli dostać ogromne koncesje na to, czyli terytoria, które ich zajęły są ich, finlandyzacja Ukrainy, brak wejścia do NATO - powiedział gość Jana Złotorowicza w programie "Raport".