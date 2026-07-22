Były naczelny dowódca armii Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski, oficjalnie przekazał swoje obowiązki, podsumowując burzliwy okres na czele wojska.

Pod jego kierownictwem wyzwolono 700 km kw. terytorium, a ukraińska armia przeszła do działań ofensywnych, w tym strategicznej operacji na ziemi wroga.

"Armia w ofensywie": Bilans dowodzenia generała Syrskiego

Generał Ołeksandr Syrski w środę oficjalnie ogłosił przekazanie dowództwa nad Siłami Zbrojnymi Ukrainy swojemu następcy, Mychajłowi Drapatego. We wpisie na Facebooku, Syrski przedstawił bilans swoich działań, podkreślając znaczący postęp ukraińskiej armii na froncie. Zaznaczył, że oddaje w ręce Drapatego wojsko, które nie tylko skutecznie się broni, ale również aktywnie prowadzi operacje ofensywne.

„I najważniejsze – w jakim stanie przekazuję pole walki. W tym roku pod moim dowództwem wyzwolono 700 km kw. naszej ziemi. Armia, która jeszcze dwa lata temu prowadziła ciężką walkę obronną, dziś prowadzi działania ofensywne. Przekazuję mojemu następcy armię, która nie tylko utrzymuje obronę, lecz także jest w ofensywie – z inicjatywą, strukturą i ludźmi, którzy wiedzą, jak uderzać we wroga. Szczerze wierzę, że ta ofensywa będzie kontynuowana” – napisał Syrski, wyrażając swój głęboki optymizm co do dalszych sukcesów ukraińskiej armii pod nowym dowództwem. Jego słowa podkreślają transformację, jaką przeszły Siły Zbrojne Ukrainy, przechodząc od ciężkiej walki obronnej do aktywnego prowadzenia działań ofensywnych, co świadczy o wzroście ich potencjału i zdolności bojowych.

W ciągu swojej kadencji na stanowisku naczelnego dowódcy, Ołeksandr Syrski kierował szeregiem operacji, które miały kluczowe znaczenie dla obrony i odzyskiwania terytoriów Ukrainy. Jego dowodzenie pozwoliło na wyzwolenie wspomnianych 700 km kw. ziemi, co stanowiło istotny sukces w obliczu trwającej inwazji. Podkreślił również, że ukraińska armia z pozycji obronnych przeszła do fazy aktywnej ofensywy, demonstrując zdolność do inicjatywy i skutecznego uderzania we wroga.

Operacja kurska i inne sukcesy na froncie. Jakie były cele Ukrainy?

Wśród operacji przeprowadzonych pod jego dowództwem, Syrski szczególnie wyróżnił operację kurską, która, jak podkreślił, po raz pierwszy w tej wojnie przeniosła działania bojowe na terytorium przeciwnika. Zaznaczył jednak, że cele tej operacji były precyzyjnie określone i nie miały charakteru okupacyjnego, lecz strategicznego.

„Przeprowadziliśmy również operację kurską – po raz pierwszy w tej wojnie przenieśliśmy działania bojowe na terytorium przeciwnika. Chcę, aby zostało to jasno powiedziane: naszym celem nigdy nie była okupacja cudzej ziemi. Naszym celem było udaremnienie przygotowywanej przez wroga ofensywy na Sumy i Charków, odciągnięcie najbardziej zdolnych do walki jednostek przeciwnika oraz zwiększenie liczby jeńców do wymiany, aby wyciągnąć naszych ludzi z niewoli. Wszystkie te cele zostały osiągnięte” – wyjaśnił Syrski, wskazując na strategiczne znaczenie operacji kurskiej dla bezpieczeństwa północno-wschodnich regionów Ukrainy.

Poza tą znaczącą akcją, Syrski wymienił również inne ważne operacje, które miały miejsce podczas jego kadencji. Wśród nich znalazła się udana operacja na kierunku Dobropilla oraz operacja ofensywna na kierunku ołeksandriwskim, zlokalizowanym we wschodniej części Ukrainy. Te operacje, choć szczegóły wielu z nich pozostają tajne, przyczyniły się do utrzymania presji na siłach wroga i odzyskiwania kontroli nad strategicznymi obszarami. Generał Syrski zaznaczył, że „Nadal powstrzymujemy ofensywę przeciwnika na głównych kierunkach i prowadzimy działania ofensywne na wybranych odcinkach frontu. O części operacji, które zrealizowaliśmy w ostatnich latach, nie mogę mówić nawet dziś. Opowie o nich historia”, co sugeruje, że pełen obraz jego osiągnięć zostanie ujawniony dopiero z perspektywy czasu.

Kulisy zmian w dowództwie: Protesty i decyzja prezydenta Zełenskiego

Przekazanie dowództwa przez Ołeksandra Syrskiego następuje w kontekście burzliwych wydarzeń politycznych i społecznych w Ukrainie. W zeszłym tygodniu Kijów i inne miasta były sceną protestów, które wybuchły po niespodziewanym odwołaniu Mychajła Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Według doniesień medialnych, przyczyną dymisji Fedorowa był konflikt z Syrskim, co zaogniło sytuację i doprowadziło do publicznego niezadowolenia.

Protestujący, początkowo wyrażający sprzeciw wobec odwołania ministra obrony Mychajła Fedorowa, wkrótce rozszerzyli swoje postulaty, domagając się również dymisji samego generała Syrskiego. Sytuacja eskalowała, a w niedzielę do głównych żądań dołączyło mianowanie generała Mychajła Drapatego na naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski, po sześciu dniach intensywnych protestów, podjął decyzję o odwołaniu Syrskiego ze stanowiska. Prezydent Zełenski podziękował odchodzącemu dowódcy za jego służbę i wkład w „silne pozycje Ukrainy na froncie”, jednocześnie ogłaszając powołanie Mychajła Drapatego na jego miejsce. Ta zmiana kadrowa ma na celu zapewnienie ciągłości dowodzenia i dalsze umacnianie pozycji Ukrainy w trwającym konflikcie.