Prezydenci Trump i Putin planują spotkanie w Budapeszcie, ale logistyka podróży rosyjskiego przywódcy stwarza poważne wyzwania.

Rosja musi znaleźć trasę lotu, która ominie przestrzeń powietrzną krajów NATO, co jest skomplikowane ze względu na wojnę w Ukrainie.

Pomimo nakazu aresztowania Putina przez MTK, Węgry, członek NATO i UE, wyrażają gotowość do organizacji szczytu.

Czy Węgry zdołają umożliwić spotkanie prezydentów USA i Rosji, stając się kluczowym mediatorem w konflikcie?

Trudności logistyczne: Jak ominąć nieprzychylne kraje?

Planowane spotkanie prezydentów USA i Rosji w Budapeszcie stawia przed Kremlem poważne wyzwania logistyczne. Ze względu na trwającą agresję Rosji przeciwko Ukrainie, większość państw NATO odmawia zgody na loty rosyjskich delegacji nad swoim terytorium. Oznacza to, że samolot prezydenta Władimira Putina będzie musiał wybrać trasę omijającą te kraje.

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, potwierdził w piątek, że „nie zostało jeszcze ustalone, jaką trasą jego szef miałby dotrzeć do Budapesztu”. Podkreślił jednocześnie, że Węgry, mimo członkostwa w NATO i UE, mają „szczególne stanowisko z punktu widzenia obrony własnych interesów, co budzi szacunek ze strony Putina i Trumpa”. Techniczne aspekty spotkania mają zostać uzgodnione przez ministra spraw zagranicznych Rosji, Siergieja Ławrowa, i sekretarza stanu USA, Marco Rubio, podczas ich spotkania w przyszłym tygodniu.

Peter Szijjarto, minister spraw zagranicznych Węgier, zadeklarował w piątek, że „Węgry dołożą wszelkich starań, aby w węgierskiej stolicy mogło dojść do spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji”. Donald Trump ogłosił plany spotkania z Putinem po 2,5-godzinnej rozmowie telefonicznej. Węgry już wcześniej wyrażały gotowość do zorganizowania szczytu pokojowego, również w formacie trójstronnym, z udziałem prezydentów USA, Rosji i Ukrainy.

Węgry nie mają dostępu do morza, a większość graniczących z nimi państw to członkowie NATO. To komplikuje wybór trasy przelotu. Każde państwo samodzielnie decyduje o zgodzie na loty w swojej przestrzeni powietrznej. Rosja będzie musiała wystąpić o taką zgodę do krajów, z którymi utrzymuje względnie poprawne relacje.

Nakaz aresztowania Putina: Czy MTK może zagrozić szczytowi?

Drugim poważnym problemem jest nakaz aresztowania wydany wobec Władimira Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) 17 marca 2023 roku. Nakaz dotyczy zbrodni wojennych popełnionych w związku z przymusowymi przesiedleniami dzieci z Ukrainy do Rosji.

Zgodnie z artykułem 8. Statutu Rzymskiego, na którym opiera się funkcjonowanie MTK, przymusowe przesiedlenia są zbrodniami wojennymi. Kraje uznające jurysdykcję MTK mają obowiązek aresztowania i przekazania Trybunałowi poszukiwanych osób, jeśli te znajdą się na ich terytorium. Artykuł 27. statutu jasno precyzuje, że osoby ścigane „nie korzystają z immunitetów przysługujących głowom państw czy dyplomatom”.

Mimo to, jest mało prawdopodobne, aby nakaz MTK miał realny wpływ na podróż Putina do Budapesztu. Istnieją precedensy, które to potwierdzają. Po wydaniu nakazu, rosyjski przywódca odwiedził Mongolię, która jest stroną porozumienia o MTK, i nie został tam aresztowany.Podobnie, premier Izraela Benjamin Netanjahu, objęty nakazem aresztowania przez Trybunał, nie został zatrzymany podczas pobytu na Węgrzech.

Brak woli politycznej ze strony mocarstw, w tym USA (które co prawda podpisały statut, ale później wycofały swój podpis), sprawia, że nakazy MTK wobec liderów krajów o dużym potencjale politycznym i wojskowym są trudne do wyegzekwowania. Dotyczy to zwłaszcza stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, takich jak Rosja. W przypadku planowanego spotkania w Budapeszcie, które ma być częścią wysiłków pokojowych prezydenta USA i dążyć do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, egzekwowanie nakazu aresztowania wydaje się nierealne.

Rola Węgier w dyplomacji: Neutralność czy strategiczne partnerstwo?

Węgry odgrywają specyficzną rolę w obecnym kontekście geopolitycznym. Jako członek NATO i Unii Europejskiej, z jednej strony są zobowiązane do przestrzegania wspólnych zasad i polityki wobec Rosji. Z drugiej strony, utrzymują relatywnie dobre stosunki z Moskwą, co pozwala im na pewną niezależność w polityce zagranicznej.

Minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szijjarto, wielokrotnie podkreślał gotowość swojego kraju do bycia platformą dla dialogu i negocjacji pokojowych. Ta postawa, choć krytykowana przez niektóre państwa zachodnie, może okazać się kluczowa dla organizacji spotkania na szczycie między Trumpem a Putinem. Węgierskie władze zdają sobie sprawę z wagi tego wydarzenia i jego potencjalnego wpływu na sytuację w Europie.

Decyzja o organizacji spotkania w Budapeszcie, mimo wszystkich kontrowersji, świadczy o tym, że Węgry dążą do utrzymania pozycji kraju, który może pełnić rolę mediatora w trudnych międzynarodowych konfliktach. To również podkreśla ich strategiczne znaczenie w regionie.