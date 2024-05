Premier Estonii tłumaczy: Szkolenie żołnierzy na Ukrainie nie jest eskalacją wojny

Kallas zwróciła uwagę, że "są kraje, które już szkolą żołnierzy w terenie" i robią to na własne ryzyko. Wyjaśniła, że gdyby personel szkoleniowy został zaatakowany przez siły rosyjskie, nie uruchomiłoby to automatycznie art. 5 traktatu waszyngtońskiego, który mówi o wzajemnej obronie członków NATO.

"Nie mogę sobie wyobrazić, że jeśli ktoś zostanie tam ranny, to ci, którzy wysłali swoich ludzi, powiedzą "to artykuł 5. Zbombardujmy Rosję". To nie tak działa. To nie działa automatycznie. Więc te obawy nie są uzasadnione. Jeśli wysyłasz swoich ludzi, by pomagali Ukraińcom, wiesz, że kraj jest w stanie wojny i udajesz się do strefy ryzyka. Więc podejmujesz ryzyko" - powiedziała.

Ukraińscy i zachodni urzędnicy mówią, że w sytuacji, gdy Ukraina musi rekrutować i szkolić setki tysięcy żołnierzy w nadchodzących miesiącach, bardziej efektywne byłoby robienie tego na Ukrainie niż transportowanie żołnierzy i broni do Polski lub Niemiec i z powrotem.

Pomoc dla Ukrainy odblokowana! "Nie mają CZYM STRZELAĆ" - Mateusz Piotrowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak zauważa "FT", zachodni przywódcy zaczęli zmieniać stanowisko w sprawie tego, jak najlepiej pomóc Kijowowi. W czwartek gen. Charles Q. Brown, szef połączonych sztabów USA, zasugerował, że Europejczycy "w końcu, z czasem dojdą do tego", żeby wysłać większą liczbę żołnierzy na Ukrainę. Gazeta przypomina, że o możliwości wysłania wojsk wspomniał na początku roku prezydent Francji Emmanuel Macron.

Kallas powiedziała, że w Estonii kwestia wysłania wojsk jest przedmiotem otwartej publicznej debaty, i zastrzegła, że niczego nie należy wykluczać. "FT" przypomina, że Estonia, wraz z pozostałymi dwoma krajami bałtyckimi, jest wskazywana jako potencjalny cel Rosji, gdyby w przypadku zwycięstwa na Ukrainie Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność NATO.

Estońska premierka podkreśliła, że pomoc w szkoleniu sił Ukrainy na jej własnym terytorium nie byłaby eskalacją. "Rosyjska propaganda mówi o wojnie z NATO, więc nie potrzebuje wymówki. Cokolwiek zrobimy po naszej stronie... jeśli będą chcieli zaatakować, to zaatakują" - zauważyła.

Przyznała, że sojusznicy Ukrainy nie mają wspólnego celu w wojnie, bo niektórzy, jak Estonia, są zaangażowani w zwycięstwo Ukrainy, a inni chcą tylko, aby nie przegrała.

"A jeśli nie masz celu, nie masz strategii. Nie masz taktyki, jak osiągnąć ten cel. I o to się martwię. Niektórzy mówią: "Ukraińcy nie powinni przegrać". Inni mówią: "Musimy pracować dla Ukrainy i zwycięstwa". A to nie jest to samo. Naszym celem może być tylko zwycięstwo, ale to Ukraina zdefiniuje, czym jest to zwycięstwo" - powiedziała Kallas, dodając, że definicją zwycięstwa Ukrainy jest pełne wyzwolenie jej terytorium.

