W lutym b.r. dziennik Der Spiegel informował, że rząd federalny w Berlinie negocjuje ze Sztokholmem dostawy zestawów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu Rb 98 (Robotsystem 98), czyli wprowadzonych na uzbrojenie szwedzkiej armii zaledwie 3 lata temu wyrzutni IRIS-T STS (Surface-Launched, Short-range) na terenowym pojeździe gąsienicowym BAE Hägglunds Bv410.

IRIS-T SLS stanowi „najniższe piętro” produkowanego przez niemiecki koncern Diehl Defence systemu przeciwlotniczego opartego na bardzo udanych pociskach powietrze-powietrze IRIS-T (Infra Red Imaging System, Thrust Vector-Controlled – obrazowanie w podczerwieni, sterowanie wektorowaniem ciągu). Jest to rakieta, jak wskazuje akronim, naprowadzana na podczerwień i posiadający wektorowy system sterowania, co zapewnia wysoką manewrowość i dobrą skuteczność przeciw małym, zwrotnym celom. Nowoczesnym rozwiązaniem jest w nim możliwość wskazania celu nie tylko przed startem ale również w czasie lotu.

Wielka defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego. Armia pokazała najgroźniejszą broń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wersja systemu naziemnego IRIS-T STS wykorzystuje pociski w takiej samej wersji jak w samolotach bojowych. Upraszcza to logistykę, szczególnie w przypadku Szwecji której myśliwce Saab Gripen również wykorzystują rakiety IRIS-T. Jest to koncepcja bardzo podobna do amerykańsko-norweskiego systemu NASAMS korzystającego z rakiet AMRAAM. Dostarczone wcześniej przez Niemcy na Ukrainę zestawy średniego zasięgu IRIS-T SLM mogą korzystać z takich samych pocisków lub z rakiet o większym zasięgu opracowanych specjalnie da wyrzutni naziemnych.

Szwedzkie IRIS-T SLS mogą działać samodzielnie, ale współdziałają z mobilnymi radarami wykrywania celów powietrznych Saab Giraffe AMB oraz systemami dowodzenia i kierowania ogniem szwedzkiej armii. Każda z wyrzutni zdolna jest do zwalczania celów w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień jak i nocą na dystansie do 12 km i pułapie sięgającym 5 km. Jest to optymalne rozwiązanie do eliminacji bezzałogowców, amunicji krążącej ale również śmigłowców a nawet pocisków manewrujących.

Ciekawy jest nośnik tego systemu, gdyż wykorzystano w tym celu pojazd gąsienicowy BAE Hägglunds Bv410 składający się z dwóch członów. Załoga i układ napędowy znajduje się w przednim module a sama wyrzutnia na połączonym z nim tylnym pojeździe. Oba połączone są przegubowo, co ułatwia poruszanie się nawet w bardzo trudnym terenie. Dzięki temu wyrzutnie Rb 98 systemu IRIS-T SLS będą mogły również towarzyszyć w terenie jednostkom pancernym czy zmechanizowanym, zapewniając na przykład ochronę przed amunicją krążącą Lancet i bezzałogowcami Orlan-10.