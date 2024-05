Nie będzie Międzynarodowych Igrzysk Wojskowych w Rosji. Czyżby brakowało czołgów i załóg?

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że informacje o odwołaniu igrzysk w 2024 roku podały w zeszłym tygodniu rosyjskie media, choć ministerstwo obrony w Moskwie tego oficjalnie nie potwierdziło. Przypomniano, że zawody zostały odwołane także w 2023 roku. W kwietniu ubiegłego roku informowano, że Międzynarodowe Igrzyska Wojskowe będą teraz odbywać się co dwa lata, czyli kolejne zawody powinny odbyć się w 2024 roku.

Jak wyjaśniono, Międzynarodowe Igrzyska Wojskowe, które po raz pierwszy odbyły się w 2015 roku, to doroczne wydarzenie organizowane przez rosyjskie ministerstwo obrony. Przez dwa tygodnie żołnierze z różnych krajów biorą udział w różnych dyscyplinach wojskowych. W ostatniej dotychczas edycji, w 2022 roku, uczestniczyło 6000 żołnierzy z 37 krajów. Najbardziej znanymi i najbardziej rozpowszechnionymi zawodami w ramach Igrzysk Wojskowych był Biathlon Czołgowy, w którym w 2022 roku wzięły udział drużyny z 22 krajów.

"Rosja prawdopodobnie odwołała igrzyska, aby uniknąć krytykowania wydarzenia jako błahego w czasie wojny, odciągania wysiłków wojskowych od wojny na Ukrainie oraz aby uniknąć prawdopodobnie zmniejszonego udziału innych krajów. Jest także realna możliwość, że ze względu na straty na Ukrainie rosyjskie ministerstwo obrony obawia się, iż niedobory wykwalifikowanego personelu wojskowego i sprzętu zagroziłyby stałej rosyjskiej dominacji w zawodach, znanych szczególnie z biatlonu czołgowego" – oceniono.

Wcześniej brytyjski wywiad donosił, że ciężkie straty sprzętu w wojnie z Ukrainą doprowadziły 9 maja do braku czołgów w Moskwie i pozbawiły Kreml możliwości wykorzystania parady do demonstracji siły militarnej. W niektórych publikacjach niezależnych rosyjskich mediów pojawiły się informacje, że po paradzie sprzęt został szybko przekierowany na front. Można więc sądzić, że czołg, które do tej pory brały udział w igrzyskach, są wykorzystywane na froncie. Według źródeł cytowanych przez Izwiestię, zaplanowane na wiosnę zawody kwalifikacyjne w różnych dyscyplinach na poziomie jednostek, formacji, armii, flot i okręgów nie odbyły się od początku roku. W ubiegłym roku rosyjski wiceminister obrony Aleksander Fomin powiedział, że w 2024 roku igrzyska zostaną połączone z międzynarodowym forum wojskowo-technicznym "Armia" i Moskiewską Konferencją Bezpieczeństwa.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku wojny Moskwa straciła na Ukrainie 7700 czołgów. Z kolei według portalu Oryx, który rejestruje udokumentowane straty sprzętu po stronie rosyjskiej i ukraińskiej armia rosyjska straciła 3054 czołgi, z czego 2047 zostało zniszczonych, 156 uszkodzonych, 335 porzuconych, a 516 zdobytych. Na drugim miejscu pod względem strat znajdują się opancerzone wozy bojowe – 1348 sztuk. Spośród nich 949 zostało zniszczonych, 35 uszkodzonych, 96 porzuconych, a 268 wziętych do niewoli.

PO/PAP