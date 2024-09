Niderlandy dozbroją ukraińskie F-16. Kraj wyśle więcej pocisków do samolotów

Holandia dostarczy Ukrainie więcej pocisków powietrze-powietrze do myśliwców F-16, które mogą być używane do zestrzeliwania innych samolotów. Minister obrony Ruben Brekelmans ogłosił to po międzynarodowych konsultacjach ws. wsparcia wojskowego dla Ukrainy - podała holenderska agencja prasowa ANP.

i Autor: Ukrainian Air Force / X Ukraiński F-16