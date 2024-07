„Mysz” będzie atakować Rosjan. Niemiecki dron kamikadze zostanie przetestowany na Ukrainie

Ministerstwo gospodarki Niemiec udzieliło licencji na podstawie ustawy o kontroli broni wojennej, na ściśle określonych warunkach - przekazała Donaustahl na platformie X.

Pierwszym odbiorcą niemieckiego drona kamikadze będzie elitarna ochotnicza jednostka ukraińskich sił zbrojnych Kraken. Maus jest pierwszym zachodnim systemem tej klasy poddawanym "kompleksowej ocenie" przez tę jednostkę w celu potwierdzenia zdolności operacyjnych i skuteczności - podano w komunikacie.

Ich habe heute den Messestand von @DonaustahlGmbH bei der ILA 2024 anschauen können.Ich bin der festen Überzeugung, dass hier für Streitkräfte und mögliche Partner immenses Potenzial und Möglichkeiten zu finden sind und dass dies erst der Anfang ist. Schon jetzt findet man hier… pic.twitter.com/pNHzlHoTVe— NAFO-Chris 🇺🇦🇩🇪 (@CEinherjer) June 8, 2024

Firma Donaustahl rozpoczęła działalność w 2020 r. od produkcji wyposażenia dla strzelców sportowych, ale w następstwie wojny na Ukrainie przekształciła się w firmę zbrojeniową i technologiczną - poinformował RND.

Drony jeszcze nigdy nie odgrywały tak ważnej roli w wojnie jak na Ukrainie; Rosja i Ukraina używają dronów kamikadze do bezpośrednich ataków na żołnierzy, czołgi i stanowiska artylerii w pobliżu linii frontu - przypomniał portal. Są to małe quadrocoptery z kamerami, wyposażone w ładunki wybuchowe i eksplodujące przy uderzeniu. Quadrocoptery bez ładunków wybuchowych są wykorzystywane do rozpoznania celów, które są następnie ostrzeliwane przez artylerię.

PAP