Między nami sojusznikami, czyli o tym jak Amerykanie namawiali Ukraińców do wyprowadzenia kontrofensywy już w kwietniu, ale ci ich nie posłuchali

oprac. abe 18:45

Dziennik „Washington Post” opublikował (4 grudnia) obszerny materiał (oparty „na wywiadach z ponad 30 wyższymi urzędnikami z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich”) analizujący przyczyny nieudanej ukraińskiej kontrofensywy. Amerykanie mieli wskazywać, by Siły Zbrojne Ukrainy (SBU) rozpoczęły ją w połowie kwietnia, by Rosjanom nie dać czasu na wzmocnienie obrony. Kierownictwo SBU (wraz z Wołodymyrem Zełnenskim) kilkakrotnie przesuwało termin operacji, argumentując to niedostatkiem broni i amunicji. Ostatecznie uznało, że SBU ruszą z kontrofensywą w czerwcu. Założono, że w ciągu trzech miesięcy osiągnie ona zakładane cele.

i Autor: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT Szef Pentagonu Lloyd Austin podczas niezapowiedzianej wizyty w Kijowie na spotkaniu z prezydentem Zełenskim