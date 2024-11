Koreańczycy z Południa nie chcą pomagać Ukrainie dostawami broni? Jednoznaczne wyniki badań

27 listopada ukraińska delegacja pod przewodnictwem szefa obrony miała udać się do Republiki Korei, aby spotkać się z prezydentem Yoon Suk Yeolem i omówić potencjalne wsparcie zbrojeniowe Seulu dla Kijowa, po tym jak Seul zasygnalizowała, że ​​może zmienić swoją politykę niedostarczania broni krajom objętym konfliktem po ujawnieniu informacji, że Korea Północna wysłała tysiące żołnierzy na Ukrainę by pomóc Rosji.

Pod koniec października Seul informował, że nie planują wysłania do Ukrainy pocisków artyleryjskich oraz żołnierzy poza personelem mającym na celu monitorowanie aktywności północnokoreańskich żołnierzy, oraz pomocy przy tłumaczeniu, gdyby złapano jeńców wojennych. Ukraina zwróciła się do Seulu z prośbą o dostarczenie różnego rodzaju broni, a Seul stwierdził, że rozważy taką pomoc, w zależności od przyszłych działań Rosji i Korei Północnej. W listopadzie prezydent Jun Suk Jeol powiedział podczas konferencji prasowej w Seulu, że decyzja dotycząca dostaw broni będzie zależeć od "poziomu zaangażowania Korei Północnej" w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

"Będziemy stopniowo dostosowywać naszą strategię wsparcia. Oznacza to, że nie wykluczamy możliwości dostarczenia broni (Ukrainie)" - oświadczył. Zastrzegł, że "najpierw rozważymy (przekazanie) broni defensywnej". "Jeśli północnokoreańskie wojsko zdobędzie doświadczenie w nowoczesnych działaniach wojennych, może to stać się kwestią krytycznie ważną z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa" – ocenił.

Garda: Władysław Kosiniak-Kamysz

Jak wynika z październikowego sondażu Gallupa Korea, większość Koreańczyków z Południa postrzega rozwijające się powiązania wojskowe między Pjongjangiem a Moskwą jako zagrożenie, lecz 82% jest przeciwnych wysyłaniu pomocy wojskowej, w tym broni.

Korea Południowa dostarczyła Ukrainie pojazdy do rozminowywania, kamizelki kuloodporne i inną nieśmiercionośną pomoc, a także nie wykluczyła dostaw broni do Kijowa, szczególnie po tym, jak Seul i Waszyngton poinformowały o wysłaniu tysięcy północnokoreańskich żołnierzy do Rosji. W kraju główna partia opozycyjna, Partia Demokratyczna (DP), skrytykowała rząd za to, że nie wyklucza dostarczenia pomocy zbrojeniowej i wezwała go do zwrócenia się do parlamentu o akceptację takich decyzji.