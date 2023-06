Kijów w zasięgu rakiet… przeciwokrętowych? Możliwe, jeśli Rosjanie faktycznie zwiększyli zasięg Ch-35U

Rakiety używane do zwalczania okrętów przeciwko celom lądowym? Czy to nie pomyłka? Nie, zresztą już wcześniej takich pocisków Rosjanie używali do atakowania celów na lądzie – podkreśla ukraiński portal Defense Express. W styczniu 2023 r. Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało przegląd szacunkowego rosyjskiego arsenału, w którym wspomniano, że siły rosyjskie wystrzeliły 144 pociski przeciwokrętowe P-800 Oniks na ukraińskie miasta i 638 taktycznych pocisków manewrujących w ogóle, w tym Ch-35/Ch-35U.

Pocisk podstawowy Ch-35 powstał jako uzbrojenie okrętowe. Opracowany jeszcze w czas ZSRR, przyjęty został na stan armii w 2004 r. Ch-35U porusza się z prędkością poddźwiękową. Wyszukuje cel za pomocą aktywnej radarowej głowicy naprowadzającej. Kadłub rakiety ma 5 m długości, a rozpiętość skrzydeł wynosi 1,33 m. Pocisk waży 670 kg, z czego 145 kg przypada na głowicę bojową. Wystrzeliwany jest z systemu Bał i Bastion. Ten pierwszy przeniesiono do obwodu briańskiego. Jest podobno na tyle zmodernizowany, że dorownuje zasięgiem manewrującym P-800 Oniks wystrzeliwanym z systemu Bastion.

Jesienią 2021 r. agencja prasowa TASS poinformowała, że rakietowy system obrony wybrzeża (ros. BRK – bieriegowoj rakietnyj kompleks) Bał będzie mógł zwalczać cele z 500 km. Przed modernizacją zasięg Ch-35U wynosił 260 km. Możliwe, że informacje o zwiększeniu zasięgu do 500 km są przesadzone. Podobno Rosjanom udało się zwiększyć zasięg tylko do 300 km. Z Briańska do Kijowa jest ok 400 km w linii prostej.

Pociskami P-800 Oniks z Bastionu ostrzeliwane były i są ukraińskie miasta, m.in. Odessa. Systemy Bał, ulokowane na Krymie, były również wykorzystywane do ataków rakietowych na lądzie. Wiosną i latem 2022 r. Rosjanie ostrzelali Mikołajów i Odessę.

Z punktu widzenia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej jest to cel, z którym można sobie poradzić; chociaż w praktyce przechwycenie go może być trudne ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary Ch-35U. Dla porównania, pocisk manewrujący Ch-101 wystrzeliwany z powietrza ma 7,45 m długości, CH-555 (wystrzeliwany z powietrza) 6,4 m, a 3M14 Kalibr (wystrzeliwany z morza) około 6,2 m. Z drugiej strony, jeśli faktyczny zasięg, Ch-35U wynosi 300 km, to baterie musiałyby stacjonować przy samej granicy z Ukrainą, co narażałoby je na ataki grup ukraińskich specjalsów. Jednak nawet stamtąd Kijów znalazłby się poza zasięgiem tych rakiet. Może więc one jednak mają 500 km zasięgu, skoro przeniesiono je do obwodu briańskiego?