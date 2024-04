Irańska broń dla Ukrainy. USA przekazały zarekwirowaną broń

Jak podało dowództwo na platformie X, przekazany sprzęt to 5 tys. karabinków AK-47, karabinów maszynowych, karabinów snajperskich i granatników RPG-7 oraz ponad 500 tys. sztuk amunicji kalibru 7,62 mm.

"To wystarczająco sprzętu, by wyposażyć jedną ukraińską brygadę w karabiny. Ta broń pomoże Ukrainie bronić się przed rosyjską inwazją" - napisano w oświadczeniu.

U.S. Government Transfers Captured WeaponsOn Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 9, 2024

Jak przekazano, uzbrojenie to zostało zarekwirowane przez marynarki wojenne USA i państw partnerskich w trakcie czterech zatrzymań statków transportujących broń z Iranu do jemeńskich bojowników Huti między majem a lutym 2023 r. Statki zostały zatrzymane ze względu na pogwałcenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Broń stała się legalnie własnością USA 1 grudnia w wyniku postępowania prokuratury przeciwko irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej.

Jest to już co najmniej drugi transfer irańskiej broni dla Ukrainy. W październiku ub.r. Pentagon przekazał Ukrainie ponad 1,1 mln sztuk amunicji kalibru 7,62 mm, które również pierwotnie miały trafić do jemeńskich rebeliantów.

PAP