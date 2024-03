FSB informuje, że zatrzymało 11 osób. Jest wśród nich 4 napastników z piatkowego ataku terorrystycznego

W sali koncertowej Krokus City Hall na obrzeżach Moskwy, nieopodal obwodnicy tego miasta, czterech uzbrojonych mężczyzn otworzyło ogień z karabinków kałasznikowa i obrzuciło koktajlami Mołotowa ludzi czekających na koncern zespołu rockowego Piknik w piątkowy wieczór 22 marca 2024 roku. Na miejscu było ponad sześć tysięcy ludzi, w tym całe rodziny.

Atak wywoła pożar obiektu, który palił się jeszcze wiele godziny. Ogień uwięził też część ofiar. Ostatecznie Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował, że w wyniku ataku zginęło ponad 90 osób, a rannych zostało około 140. Budynek spłonął. Korzystając z zamieszania i opieszałości służb antyterrorystycznych oraz policji i RosGwardii sprawcy zdołali uciec z miejsca darzenia.

W sobotę rano pojawiły się nieoficjalne informacje o zatrzymaniu dwóch mężczyzn w obwodzie briańskim, a czterech podejrzanych miało uciec organom ścigania. Później służby prasowe Kremla oświadczyły, że dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandr Bortnikow poinformował Władimira Putina o zatrzymaniu w związku z zamachem 11 osób, które zostały przewiezione do Moskwy.

Mają to być w większości Tadżycy, należący do komórki terrorystycznej. Może to potwierdzać wersję, zgodnie z którą ataku przeprowadzili terroryści powiązani z Państwem Islamskim. Organizacja ta przyznała się kanałami w mediach społecznościowych do przeprowadzenia zamachu. Nie wyklucza to jednak tak zwanej operacji „pod fałszywą flagą”, którą mogli przeprowadzić sami Rosjanie. Pisaliśmy o tym w obszernym komentarzu, do którego link znajdziecie państwo na początku tego tekstu.