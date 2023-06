To, co robi Kreml przez ostatni rok, to przede wszystkim nie dopuszczenie do żadnego rodzaju protestów. Czyli przede wszystkim dba o ten swój twardy elektorat. Czyli w zeszłym toku, kiedy inflacja przecież była bardzo wysoka, zwłaszcza w pierwszej połowie roku, było podniesienie emerytur, dodatki na dzieci, bo w Rosji praktycznie posiadanie drugiego dziecka to jest już wejście w strefę biedy. Więc to był ten sposób na to, żeby ten trzon elektoratu jak najmniej ucierpiał - mówiła Iwona Wiśniewska z OSW w "Raporcie Złotorowicza".