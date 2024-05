Co z Ukrainą w przyszłym roku? Biały Dom o... drugiej ofensywie Sił Zbrojnych Ukrainy

oprac. abe 16:15

Wśród znawców tematu nie brakuje ekspertów uważających, że amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy (ponad 60 mld USD) nie starczy na długo. Są i tacy, którzy mają zgoła odmienny pogląd. W gronie optymistów jest doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Uważa on, że gdy pomoc wojskowa trafi na Ukrainę, to Kijów będzie dążyć do przeprowadzenia w roku 2025… kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU). Ta pierwsza, sprzed roku, zakończyła się niepowodzeniem. Ukraina spodziewa się, że w czerwcu do ofensywy na jej linie obronne przystąpi Rosja…

i Autor: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook Żołnierze ukraińscy