Biden obiecał, Trump cofnął. Zapalniki do rakiet nie dla SZU, ale US Army na Bliskim Wschodzie

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przekierowuje kluczowe zapalniki do rakiet, przeznaczone dla Sil Zbrojnych Ukrainy (SZU), do sił amerykańskich na Bliskim Wschodzie – napisał w środę (4 czerwca) Wall Street Journal. Krok ten świadczy o malejącym zaangażowaniu Pentagonu w obronę Ukrainy – ocenił dziennik „Wall Street Journal” (WSJ). Obecna administracja ma uprawnienia do wysłania Ukrainie broni o wartości do 3,85 mld USD z zapasów Pentagonu. Nie zamierza (na razie) z nich skorzystać.

i Autor: Wikipedia