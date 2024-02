ABW zatrzymała dywersanta we Wrocławiu. Działał na zlecenie Rosji

Informacja została opublikowana 15 lutego, ale zatrzymania dokonano 31 stycznia we Wrocławiu. Aresztowany został obywatel Ukrainy, który jak czytamy w komunikacie - „działając w zorganizowanej grupie przestępczej, na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych czynił przygotowania do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych, polegających w szczególności na podpaleniu obiektów na terenie Wrocławia.”

Krótko mówiąc, wygląda to na aresztowanie członka siatki utworzonej przez rosyjskie wywiad w celu nie tylko zbierania informacji, ale też prowadzenia dywersji. Jak czytamy dalej - „ABW weszła w posiadanie informacji, że obywatel Ukrainy, działając na zlecenie rosyjskich służb specjalnych, planuje podjęcie na terytorium RP działań zmierzających do podpalenia obiektów na terenie miasta Wrocławia, które znajdują się w bliskiej odległości od elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym.”

Raport - Vincent Severski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu przeprowadzili czynności procesowe w niezbędnym zakresie, podczas których zatrzymali ob. Ukrainy oraz dokonali jego przeszukania, jak również należącego do niego bagażu, ujawniając dowody planowanego przestępstwa.” Z oczywistych przyczyn nie podano bardziej szczegółowych informacji co do celu planowanego ataku. Wynika z tego jednak, że grupa była dobrze rozpracowana i zatrzymano człowieka „z zapałką w ręku”, ale zanim wprowadził swoje działania w czyn.

„Czynności te skutkowały wszczęciem śledztwa, w którym zatrzymanemu przedstawiono zarzuty z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 130 § 7 i 8 k.k., tj. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także planowania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych działań na terytorium RP o charakterze dywersyjnym i sabotażowym. Za zarzucone podejrzanemu czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia – na wniosek prokuratury – zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu.