Do czasu zmiany rządu Bułgaria dostarczała głównie amunicję. Ale w czerwcu okazało się, że przekazała również ręczne granatniki przeciwpancerne oraz ciężkie karabiny maszynowe. Obecny pakiet ma stanowić ponad 100 kołowych transporterów opancerzonych BTR-60. To sowiecka konstrukcja pochodząca z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a więc sprzęt mocno już przestarzały. Jednak jego atutem jest to, że ukraińska armia używa sporą liczbę tych pojazdów w działaniach bojowych, wychodząc z założenia, że lepszy taki pojazd opancerzony niż żaden.

Lepszy stary niż żaden

Pancerz BTR-60 chroni przed odłamkami i ogniem broni ręcznej. Jego uzbrojenie stanowi ciężki karabin maszynowy 14,5 mm oraz karabin maszynowy 7,62 mm. Oba umieszczone są w obrotowej wieży i mogą prowadzić ognień dookólny. Desant też może też strzelać z wnętrza pojazdu przez specjalne, odsłaniane pancernymi klapkami otwory strzelnicze.

Pojazd osiąga prędkość 80 km/h na drodze i co dość ciekawe, napędzany jest dwoma silnikami benzynowymi GAZ-40P. Ukraińcy zaczęli zastępować stary napęd BTR-60/70 zachodnimi silnikami diesla, na przykład z pojazdów terenowych HMMWV. Nie tylko podnosi to osiągi ale też zmniejsza ryzyko pożaru w przypadku trafienia.

Jeśli chodzi o pojazdy bułgarskie, to znaczna część ma pochodzić z magazynów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i nie były one nigdy eksploatowane. Część może być niesprawna, ale wówczas można je wykorzystać na części. Jeśli chodzi o BTR-60 pochodzące z wojska, to pojazdy te raczej są na chodzie ale mogą być poważnie wyeksploatowane. Nadal jest to jednak przydatny sprzęt na polu walki.

Polityka i pieniądze

Decyzja o zwiększeniu bułgarskiej pomocy spotkała się ze sprzeciwem prezydenta Rumena Radewa, który wywodzi się z prorosyjskiej BSP. Oficjalnie jego argumentem jest obawa o osłabianie bułgarskiej armii. Jednak nowy rząd skutecznie zbija jego argumenty. Wraz z przekazaniem starych BTR-60 zapowiedział plan zakupu amerykańskich pojazdów opancerzonych M1117. 17 wozów tego typu służy już w bułgarskiej armii od 15 lat. Są to lekkie transportery opancerzone, które szeroko stosowane były m.in. w Iraku i Afganistanie, również przez siły zbrojne Bułgarii. Niewielkie pojazdy w układzie 4x4 osiągają prędkość ponad 100 km/h, zabierają 5 żołnierzy i uzbrojone są w ciężki karabin maszynowy 12,7 mm i 40 mm granatnik automatyczny.

Bardzo prawdopodobne jest, że podobnie jak inne kraje wspierające Ukrainę donacjami sprzętu bojowego, Bułgarzy będą mogli liczyć na sporą zniżkę przy zakupie pojazdów opancerzonych Cadillac M1117, a być może nawet częściowe lub całkowite sfinansowanie ze specjalnego funduszu Foreign Military Financing. Za jego pośrednictwem Departament Stanu USA może udzielać sojusznikom kredytów lub bezzwrotnych pożyczek na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego od amerykańskich producentów.