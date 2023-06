Ta różnica interesów i to poparcie, jakie Niemcy czy Francuzi udzielali Rosji do samego praktycznie wybuchu tej nowej gorącej fazy konfliktu na Ukrainie, który zaczął się przecież w roku 2014, spowodowało to, że są rozdźwięki, są różnice i te państwa jeżeli już wykonują pewne ruchy, jeżeli już wspierają Ukrainę, to robią to z opóźnieniem i bardzo niechętnie, co oczywiście wynika z naturalnej skłonności do bronienia swoich własnych interesów tłumaczył gość "Raportu Złotorowicza".