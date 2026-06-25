Jak BGK finansuje bezpieczeństwo i gospodarkę? Nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, drony...

Prof. Postuła wskazała na kluczowe priorytety inwestycyjne, wykraczające poza standardowe zakupy sprzętu. Podkreśliła znaczenie budowania krajowych kompetencji: "Dzisiaj mówimy bardzo mocno (...) o inwestycji w cyberbezpieczeństwo, o inwestycji w technologie dronowe, ale również o budowaniu tych kompetencji, które możemy zbudować na bazie naszych własnych polskich technologii." Zwróciła uwagę na wnioski płynące z wojny w Ukrainie, akcentując "nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, drony oraz maksymalne budowanie i wykorzystanie tej infrastruktury, którą mamy już zamówioną."

Strategia finansowania obronności ma charakter holistyczny, obejmując nie tylko bezpośrednie potrzeby wojska, ale także szeroko rozumianą infrastrukturę krytyczną, transport i łączność. "Dziś Polska ze względu na sytuację geopolityczną (...) buduje pewien mechanizm obronności i odporności polskiej gospodarki" – wyjaśniła. Prof. Postuła podkreśliła ścisłą współpracę między resortami, stwierdzając, że "tutaj wszyscy grają do jednej bramki (...). My także, jako bank, próbujemy we współpracy ze wszystkimi ministrami, bo jesteśmy też pewnego rodzaju łącznikiem. Nas nadzoruje Minister Finansów i Gospodarki, mamy szereg funduszy, Fundusz Twarcia Sił Zbrojnych. Uczestniczyliśmy w negocjacjach i podpisywaniu umowy SAFE. Mamy Fundusz Drogowy, mamy Fundusz Kolejowy, mamy szereg instrumentów i wiemy, że to jest wspólnie spinane w jedną całość."

Wskazała na rolę Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, mechanizmu SAFE oraz budżetu MON, a także systemów dual-use jako klucz do efektywnego finansowania. Odnosząc się do obaw o zadłużenie, prof. Postuła wyjaśniła, że program SAFE (184 mld zł do 2030 r.) jest tylko jednym z narzędzi. "Nie chciałabym mówić wyłącznie o SAFE. (...) od 2022 roku budowany jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, którego budżet w ubiegłym roku, bez instrumentu SAFE, rocznie wynosi 64 miliardy." Inwestycje te stanowią "dziejową szansę" dla rozwoju. "To ma być koło zamachowe polskiej gospodarki, co przełoży się dla przeciętnego (...) obywatela, z jednej strony na to, że będziemy budowali i odstraszali tego naszego wroga, z drugiej strony, dziś, tu i teraz, będziemy zatrudniali ekspertów, (...) rozwijali również społeczności lokalne." BGK i Skarb Państwa oferują specjalne gwarancje (80% płynności) dla MŚP w sektorze obronnym i dual-use, a Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności zapewni tanie pożyczki dla samorządów i przedsiębiorców.

Podsumowując, całościowe podejście do finansowania obronności ma nie tylko wzmocnić bezpieczeństwo kraju, ale także stymulować rozwój gospodarczy, tworzyć miejsca pracy i wspierać lokalne społeczności. "Bezpieczeństwo nie ma swojej ceny, obydwoje myślę, że to wiemy, ale również ten okres nie był okresem właśnie oczekiwania, tylko tworzenia tego ekosystemu" – zakończyła prof. Postuła.