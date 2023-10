Zgoda na dostawy amerykańskich rakiet AMRAAM dla Litwy. Zasilą systemy przeciwlotnicze NASAMS

Za maksymalną sumę 100 mln dolarów Litwa może kupić nie tylko 36 rakiet AIM-120C-8 , ale również pakiet szkoleniowy, części zamienne, materiały eksploatacyjne i sprzęt niezbędny do ich eksploatacji. Pociski AIM-120C-8 to rakiety powietrze-powietrze wykorzystywane m.in. w uzbrojeniu samolotów F-16 i F-35, jednak Litwa nie posiada żadnych samolotó bojowych. Rakiety zostaną wykorzystane w systemie przeciwlotniczych NASAMS 3. Wilno zamówiło w 2017 roku dwie baterie tego nowoczesnego rozwiązania. Pierwsze wyrzutnie dostarczono w roku 2020. Natomiast w czerwcu 2023 roku Litwa zakupiła 2 wyrzutnie dla Ukrainy, aby wzmocnić jej obronę powietrzną.

System NASAMS został opracowany w kooperacji amerykańskiego koncernu Raytheon i norweskiego Kongsberga, jako skalowalny zestaw obrony powietrznej mogący działać samodzielnie lub w ramach większych rozwiązań. Głównym uzbrojeniem NASAMS jest pocisk AIM-120 AMRAAM, identyczny z używanym przez myśliwce F-16 czy F-35. Z jego wykorzystaniem zasięg skutecznego ognia wynosi około 25 km. Powstał jednak również cięższy wariant pocisku AMRAAM-ER, przeznaczony wyłącznie do wyrzutni naziemnych, o zasięgu powiększonym do ponad 40 km. Oba pociski posiadaj aktywny radarowy system naprowadzania, co znaczy, że po wskazaniu celu będą się na niego naprowadzać samodzielnie, co pozwala zwalczać jednocześnie wiele obiektów. Każda wyrzutnia uzbrojona jest w 6 pocisków umieszczonych w specjalnych kontenerach startowych.

W bazowej konfiguracji w skład baterii NASAMS wchodzą trzy wyrzutnie, stanowisko dowodzenia oraz stacje radiolokacyjne wyposażone w antenę ze skanowaniem fazowym, takie jak Saab Giraffe lub amerykańskie AN/MPQ-64F1 Sentinel. NASAMS może zarówno zostać włączony do bardziej rozbudowanych systemów obrony, jak też sam utworzyć system, do którego oprócz zostaną włączone inne radary oraz innego typu wyrzutnie lub lufowe zestawy przeciwlotnicze. Na tym właśnie polega „skalowalność” tego rozwiązania.