Włoska armia posiada 150 pojazdów Centauro, które pełnią rolę wozów wsparcia ogniowego, dzieki uzbrojeniu w armatę gładkolufową 120 mm. Oznacza to siłę ognia czołgu, ale poziom ochrony i mobilność kołowego wozu bojowego. Centauro II to obecnie pojazd wyposażony w nowoczesne systemy obserwacji, łączności i dowodzenia. Pojazd uzyskał w pełni cyfrową, otwartą architekturę, dzięki czemu możliwa będzie w przyszłości jego łatwa modernizacja i przystosowanie do zmieniających się warunków bojowych.

Pojazd wyposaży jest w wieżę Oto Melara HITFACT uzbrojonego w nową, gładkolufową armatę kalibru 120 mm z lufą o długości 45 kalibrów sprzężoną z czołgowym karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm. Na wieży umieszczone są też optoelektroniczne systemy obserwacyjne dowódcy i celowniczego. Armata i systemy celownicze są stabilizowane i posiadają wiele rozwiązań ułatwiających strzelanie w ruchu i zwiększających prawdopodobieństwo trafienia pierwszym pociskiem.

W stosunku do poprzedniej wersji pojazd otrzymał też lepsze opancerzeni, szczególnie jeśli chodzi o ochroną przed detonacją min i improwizowanych ładunków wybuchowych. Spowodowało to wzrost masy do ponad 35 ton, więc aby zapewnić odpowiednia mobilność zastosowano nowy silnik 8V IVECO-FPT o mocy zwiększonej o 720 KM, czyli o 200 KM większej niż w starszej wersji. Przeniesienie mocy realizowane jest poprzez układ typu H-Drive na wszystkie osiem kół jezdnych.

Efektem tych zmian jest pojazd o masie większej o niemal 10 ton od poprzedniej wersji, ale posiadający dobry poziom opancerzenie i siłę ognia. Przy tym udało się utrzymać wysoką mobilność, zarówno w terenie jak i na drodze.