Ukraińska zbrojeniówka pracuje nad czterema typami rakietami. O dwóch z nich nic nie wiadomo

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz kolejny poinformował, że przemysł zbrojeniowy pracuje czterema typami rakiet. Miałby mieć one zasięg ok. 700 km. Dwie już istnieją. To przerobiony z przeciwokrętowego pocisku na typ do atakowania celów na ziemi – R-360 Neptun oraz Hrym-2. Podaje się w źródłach otwartych, że pierwszy ma zasięg ok. 280 km. A drugi przelecieć może nawet 500 km. O dwóch pozostałych rakietach nic nie wiadomo. Bo wiadomo, że o takich pracach nie należy się chwalić.

i Autor: VoidWanderer/Wikipedia To jest rakieta RS-360 Neptun - taką Ukraińcy zatopili rosyjski krążownik "Moskwa"