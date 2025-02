Udany test z użyciem radaru LTAMDS i pocisku PAC-2 GEM-T

Spółka Raytheon, wchodząca w skład koncernu RTX, ogłosiła pomyślne ukończenie kolejnego testu radaru LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor – Sensor Dolnej Warstwy Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej). Podczas tego niezwykle złożonego, przeprowadzonego z użyciem ostrej amunicji testu radar skutecznie wykrył i śledził poruszający się z dużą prędkością pocisk manewrujący oraz naprowadził na niego pocisk Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) Guidance Enhanced Missile-T (GEM-T), który skutecznie przechwycił cel. Jest to najnowszy test w całej serii ćwiczeń przeprowadzonych w ramach rygorystycznego programu testów Wojsk Lądowych USA, prowadzącego do wdrożenia tego dookólnego radaru do służby.

"Ukończony właśnie test to znaczące osiągnięcie zarówno dla firmy Raytheon, jak i dla Wojsk Lądowych USA, ponieważ potwierdził on, że wypróbowany w boju pocisk przechwytujący PAC-2 GEM-T skutecznie współdziała z rewolucyjnym radarem LTAMDS" – powiedział Tom Laliberty, prezes działu systemów obrony lądowej i powietrznej w firmie Raytheon. – LTAMDS zwiększy jeszcze bardziej niezrównane możliwości systemu Patriot w zakresie obrony powietrznej, dzięki czemu Wojska Lądowe USA i klienci na całym świecie będą mogli z powodzeniem bronić się przed zagrożeniami o coraz większym stopniu złożoności.

Był to najnowszy test sensora LTAMDS z użyciem ostrej amunicji, demonstrujących możliwości tego zaawansowanego radaru o polu widzenia 360 stopni oraz jego integrację z architekturą zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wojsk Lądowych USA. Program LTAMDS jest realizowany zgodnie z ambitnym harmonogramem – wiele egzemplarzy radaru bierze jednocześnie udział w testach i pracach integracyjnych prowadzonych w ośrodkach badawczych spółki Raytheon i rządu USA.

Poziom złożoności testów jest rosnący, tak aby wypróbować możliwości radaru i potwierdzić jego skuteczność wobec rzeczywistych zagrożeń oraz celów je imitujących. W rezultacie program LTAMDS osiągnął złożone cele i wykazał skuteczność radaru.

Oczekuje się, że program osiągnie status Milestone C, co oznacza formalne przejście z fazy badawczo-rozwojowej do produkcji, w drugim kwartale roku budżetowego 2025.

LTAMDS wzbudza ogromne zainteresowanie wśród klientów na całym świecie – już kilkanaście państw wystąpiło o informacje dotyczące radaru i wzięło udział w prezentacjach technicznych. W sierpniu 2024 r. spółka Raytheon otrzymała od Wojsk Lądowych USA kontrakt o wartości ponad 2 mld dolarów na dostawy radarów LTAMDS do Stanów Zjednoczonych i do Polski. Dzięki tej umowie, realizowanej w formule Foreign Military Sales (FMS), Polska stanie się pierwszym zagranicznym klientem, który włączy radar LTAMDS do swojego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Na podstawie komunikatu prasowego RTX