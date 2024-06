Rosja z nową partią samolotów. To główne samoloty Rosjan na Ukrainie

Jak możemy przeczytać na TASS, który cytuje Rostec: „United Aircraft Corporation dostarczyła partię bombowców frontowych Su-34 dla Ministerstwa Obrony w ramach zamówienia na broń. Samoloty zostały dostarczone żołnierzom po próbach fabrycznych”. Zastępca dyrektora generalnego Rostec Wladimir Artyakow powiedział, że bombowce są intensywnie wykorzystywane w operacji na Ukrainie. "Możliwości samolotów pozwalają pilotom wykonywać misje w dowolnym teatrze działań wojennych z wykorzystaniem broni kierowanej i niekierowanej" - powiedział. Dyrektor generalny UAC Jury Slyusar powiedział z kolei, że korporacja zwiększa produkcję samolotów bojowych. "Aktualizujemy procesy technologiczne i biznesowe oraz znajdujemy dodatkowe rezerwy, aby zwiększyć produkcję" - powiedział, dodając, że zatrudniany jest nowy personel w postaci 600 pracowników.

Niestety w komunikacie nie podano ile samolotów, zostało przekazanych. Na nagraniu, które ukazało się na platformie X, możemy zauważyć dwa Su-34, które są zaparkowane, a następnie widzimy, jak dwa startują. Można więc sądzić, że przekazano dwa samoloty Su-34. Jeśli taki jest stan rzeczywisty, to na razie rosyjskie lotnictwo otrzymało cztery Su-34. Jak przypomina ukraiński portal Militarnyi nowe samoloty dostarczono w ramach realizowanego od 2019 roku zamówienia. Portal także zauważa, że moce produkcyjne fabryki pozwalają na dostawę dwóch samolotów tego typu raz na kwartał.

Russia's Novosibirsk Chkalov Aircraft Plant handed over a new batch of Su-34 fighter-bombers to the Russian Air Force.The Su-34s have become the real workhorses of the war for Russians.They are the ones firing FAB gliding bomb kits and tactical air-to-surface missiles on… pic.twitter.com/TKdNXP1gQz— Clash Report (@clashreport) June 17, 2024

Przez to jak było już wspomniane, że samolot jest bardzo mocno wykorzystywany na Ukrainie, to Rosja straciła już około od 20 do 26 samolotów Su-34. 11 czerwca poinformowano, że Su-34 Rosyjskich Sił Powietrznych rozbił się podczas planowanej misji szkoleniowej w górzystym obszarze Osetii Północnej. W wyniku katastrofy zginęło dwóch członków załogi. 15 czerwca szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Kyryło Budanow potwierdził w rozmowie z The War Zone, że lotnisko w Mrozowsku w obwodzie rostowskim w Rosji zostało zaatakowane, a jest miejscem stacjonowania dziesiątek myśliwców bombardujących Su-34. Atak spowodował pewne szkody, ale ich pełny zakres jest obecnie niejasny.

Zdjęcia uzyskane od Planet Labs pokazują, że pokrywa jedynego schronu dla wielu samolotów w bazie, znajdującego się na płycie postojowej, została wysadzona w powietrze, odsłaniając dwa myśliwce bombardujące Su-34. Samoloty te prawdopodobnie doznały pewnych uszkodzeń. Hangar ten mógł być głównym celem dla ukraińskich dronów. Ukraiński wywiad twierdził na początku kwietnia, że rosyjska flota składa się z około 100 samolotów Su-34 i myśliwców wielozadaniowych Su-35.

Samolot Su-34, jest jednym z nowszych i bardziej zaawansowanych rosyjskich samolotów, który zastępuje flotę starzejących się samolotów Su-24. Samolot jest dwumiejscowy i dwusilnikowy zaprojektowany do skutecznego atakowania wrogich celów naziemnych i powietrznych w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych. Samolot jest głównie używany jako maszyna uderzeniowa dalekiego zasięgu. Najnowszy wariat Su-34M ma zamontowany system nawigacyjno-celowniczy K-102M z radarem Sz-141M oraz mocniejszy silnik Saturn AL-41F1S, który dotychczas był montowany w samolotach Su-35S i Su-57.

Su-34 posiada uzbrojenie rakietowe dalekiego zasięgu powietrze-ziemia i powietrze-powietrze. Na jego wyposażeniu jest jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm, samolot jest zdolny do przenoszenia uzbrojenia o masie do 8000 kg na 12 podwieszeniach zewnętrznych w tym rakiety kierowane Ch-59M, rakiety Ch-31A czy bomby kierowane KAB-500 lub KAB-1500. Su-34 ma zasięg operacyjny 4000 km, może rozwinąć maksymalną prędkość 1900 km/h. Su-34 jest o połowę mniej hałaśliwy niż poprzednie modele. Jego znaczący udział w operacjach bojowych rozpoczął się pod koniec 2015 roku w Syrii, a od początku 2022 r. był kontynuowany na Ukrainie.