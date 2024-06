„Dziękuję Niemcom za stałe zaufanie do naszych wiropłatów, a w szczególności do rodziny H225. Jesteśmy dumni, że produkowane przez nas śmigłowce H225 przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa państwa i niesienia pomocy potrzebującym obywatelom”, powiedział Bruno Even, prezes Airbus Helicopters.

Ładowność, zasięg i zaawansowane systemy pokładowe sprawiają, że H225 to wszechstronny statek powietrzny zdolny do wykonywania szerokiego zakresu misji związanych z egzekwowaniem prawa i bezpieczeństwem wewnętrznym. Jest przydatny zarówno transportu sił specjalnych po gaszenie pożarów i pomoc w przypadku katastrof. Dostawy wiropłatów mają się rozpocząć w 2029 roku.

NH90 ILA 24 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy system zarządzania misją i łącznością gwarantuje załodze H225 lepszą świadomość sytuacyjną i płynną transmisję danych z innymi jednostkami policyjnymi. Maszyna posiada również ulepszoną przekładnię główną oraz rozbudowany system monitorowania stanu technicznego, co zwiększa bezpieczeństwo i pomaga ograniczyć koszty eksploatacji. Przy maksymalnej masie startowej wynoszącej ponad 11 ton, H225 oferuje zasięg zwiększony do ponad 832 km (1107 km z zewnętrznymi zbiornikami paliwa) i możliwość przenoszenia ładunku o masie 4750 kg, niezbędną w zadaniach takich jak niesienie pomocy w przypadku katastrof i gaszenie pożarów. Jednocześnie celem Airbus Helicopters jest to, by do 2030 roku wiropłat ten mógł latać na w 100% zrównoważonym paliwie lotniczym, co zostało już zademonstrowane na targach ILA Berlin 2022.

Niemiecka Bundespolizei użytkuje 94 śmigłowców Airbusa Helicopters różnych typów. Od jednosilnikowych H120 używanych do szkolenia pilotów, przez ponad 40 dwusilnikowych maszyn z rodziny H135 służących do wykonywania różnych misji, w tym ratownictwa medycznego, w imieniu Federalnego Urzędu Ochrony Ludności i Pomocy w przypadku Katastrof (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe), aż po najcięższe wiropłaty z rodziny Super Puma, której najnowszym modelem jest właśnie H225. Współpraca Airbusa i policji zaczęła się w 1962 r., kiedy Bundespolizei (wówczas Bundesgrenzschutz) rozpoczęła eksploatację śmigłowców Alouette II, wyprodukowanych przez firmę Aérospatiale z której wywodził się też Eurocopter który przekształcił się w Airbus Helicopters.