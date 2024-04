Pierwszy lot Racera od Airbus Helicopters. Przebywał w powietrzu około 30 minut

Jak możemy przeczytać w komunikacie, lot rozpoczyna dwuletnią serię prób, mających na celu stopniowe weryfikowanie parametrów pilotażowych maszyny i zademonstrowanie jej możliwości osiągania dużych prędkości przelotowych.

„Dzięki zastosowanym 90 patentom Racer jest doskonałym przykładem innowacyjności, jaką można osiągnąć, gdy europejscy partnerzy łączą siły. Pierwszy lot to chwila dumy dla Airbus Helicopters i dla naszych 40 partnerów w 13 krajach”, powiedział Bruno Even, dyrektor generalny Airbus Helicopters. „Niebawem Racer pokaże, że jest pionierem w zakresie dużych prędkości, co pozwoli nam opracować system lotów w trybie ekologicznym, przyczyniający się do zmniejszenia zużycia paliwa”, dodał.

Zoptymalizowany pod kątem prędkości przelotowej przekraczającej 400 km/godz, demonstrator ma pomóc w wypracowaniu optymalnego kompromisu między szybkością lotu, kosztami eksploatacji i osiągami maszyny. Celem projektu jest także zmniejszenie zużycia paliwa o około 20% w porównaniu z wiropłatami tej samej klasy obecnej generacji, dzięki optymalizacji aerodynamicznej i innowacyjnemu układowi napędowemu, działającemu w trybie oszczędnym. Opracowany we współpracy z Safran Helicopter Engines, hybrydowo-elektryczny system napędu ekonomicznego umożliwia zatrzymanie jednego z dwóch silników Aneto-1X podczas przelotu, przyczyniając się do ograniczenia emisji CO2. Projektanci Racera chcą ponadto pokazać, w jaki sposób jego szczególna konstrukcja może przyczynić się do zmniejszenia hałasu emitowanego podczas lotu.

W architekturze płatowca konstruktorzy Racera odwołali się do konfiguracji aerodynamicznej zastosowanej w demonstratorze Airbus Helicopters X3, który w 2013 roku pobił rekord prędkości, lecąc 472 km/godz. Podczas gdy celem budowy X3 było sprawdzenie innowacyjnego pomysłu - połączenia stałych skrzydeł pozwalających uzyskać energooszczędną siłę nośną, bocznych wirników dających energooszczędny napęd i głównego wirnika zapewniającego energooszczędne pionowe starty i lądowania - konstruktorzy Racera chcą uzyskać statek powietrzny w konfiguracji zbliżonej do docelowej (operacyjnej), oferujący zwiększone możliwości w przypadku niektórych zadań, tam gdzie duża prędkość lotu może być największą zaletą.

Na podstawie komunikatu prasowego