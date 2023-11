Polsko-fiński ładunek rakiety SpaceX. Cztery satelity radarowe trafiły na orbitę

Rakieta z czterema nowymi satelitami ICEYE wystartowała z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii w USA. Wszystkie cztery urządzenia odłączyły się z powodzeniem i nawiązały łączność. Obecnie przechodzą rutynowe operacje sprawdzające, zanim będą moogły rozpocząć normalną pracę. "Ten start i uruchomienie kolejnych jednostek oznaczają coś więcej niż tylko dodatkowe satelity dla naszej konstelacji. Jest to świadectwo naszego dążenia do stałego udoskonalania naszych technologii by jak najlepiej wspierać naszych klientów" – powiedział Rafał Modrzewski, prezes i współzałożyciel spółki ICEYE - "Wprowadzamy na rynek niezawodną konstelację ze zwiększoną częstotliwością rewizyty oraz najnowocześniejszymi możliwościami po to, by sprostać wysokim oczekiwaniom naszych najbardziej wymagających klientów".

Począwszy od 2018 roku przedsiębiorstwo ICEYE umieściło już w przestrzeni kosmicznej 31 satelitów,lokując się na pozycji globalnego lidera w wykorzystaniu satelitarnej technologii radarowej SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) . Spółka może zapewnić swoim klientom kompleksowy i szybki dostęp do danych w sytuacjach kryzysowych i największą częstotliwość obecności sensorów nad obszarem zainteresowania.

Jak zauważa John Cartwright, Dyrektor ds. Produktów Opartych na Danych w ICEYE - "Klienci ICEYE na całym świecie wykazują rosnące zapotrzebowanie na nasze regularne, wysokiej rozdzielczości zobrazowania satelitarne. To nasze trzecie wystrzelenie satelitów w 2023 roku, co pokazuje nasze zaangażowanie w budowę i obsługę największej jak dotąd konstelacji satelitów SAR".

Zazwyczaj około 70% powierzchni naszej planety jest pokryte chmurami. Jednocześnie, stale mniej więcej połowa ziemskiego globu skrywa się w ciemności. Satelity wyposażone w radary SAR pozwalają monitorować to, co dzieje się na Ziemi niezależnie od pory dnia czy też warunków atmosferycznych. Jest to ich istotna przewaga nas tradycyjnymi sensorami optycznymi.

Radary stosowane w satelitach ICEYE działają aktywnie, omiatając obserwowany obszar strumieniem fal radiowych. Obrazy radarowe powstają na podstawie tego, w jaki sposób mikrofale odbijają się od Ziemi i wracają do satelity. Pozwala to nie tylko „widzieć” przez chmury czy w całkowitej ciemności, ale również poprzez korony drzew czy maskowanie. Dzięki temu satelita SAR doskonale sprawdza się w zastosowaniach takich jak ubezpieczenia, reagowanie na katastrofy naturalne i usuwanie ich skutków, bezpieczeństwo narodowe, obronność i rozpoznanie, pomoc humanitarna oraz badanie zmian klimatu.