Polska składa potężne zamówienie dla Patriotów. Kilka miliardów dolarów za setki rakiet PAC-2 GEM-T

Polska jest zainteresowana pozyskaniem 788 pocisków PAC-2 GEM-T, informacja ta wyszła z treści wniosku, jaki został złożony, w sprawię zgody na sprzedaż uzbrojenia przez amerykański Kongres, który wpłynął do amerykańskiego Senatu 15 maja 2025 roku. Zakup ten wynika z uzupełnienia rodzajów amunicji do systemów MIM-104 Patriot, zakupionych jeszcze w ramach pierwszej fazy programu Wisła w 2018 roku.

Wówczas wraz z całym system Patriot pozyskano 208 pocisków PAC-3 MSE, które służą do precyzyjnego zwalczania rakiet balistycznych (SRBM/MRBM), hipersonicznych i manewrujących. Pomimo, że rakiety produkowane przez Lockheed Martina należą do najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych w swojej klasie na świecie, służą do zwalczania konkretnych wysoko wartościowych celów.

Pociski PAC-2 GEM-T pełnią role eliminacji mniej zaawansowanych celów w postaci zwalczania samolotów, śmigłowców i klasycznych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu (SRBM), pocisków manewrujących oraz bezzałogowców. W przypadku pocisków balistycznych krótkiego zasięgu SRBM oraz pocisków manewrujących te dwa systemy amunicyjne mogą się wzajemnie uzupełniać, tak w reszcie przypadków ich specjalizacja zaczyna się rozbiegać względem siebie.

PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile – Tactical) jest zmodernizowaną wersją klasycznego pocisku PAC-2, opracowana jeszcze w czasach zimnej wojny. GEM-T powstał jako odpowiedź na rosnące zagrożenia ze strony szybkich celów aerodynamicznych, takich jak samoloty myśliwskie czwartej generacji, a także rakiet balistycznych krótkiego zasięgu (SRBM).

Zaczęły być one powszechnie wykorzystywane m.in. w arsenale Iraku, Iranu czy Korei Północnej. Jego zadaniem jest ochrona rozległych obszarów przed klasycznymi środkami napadu powietrznego, co czyni go doskonałym narzędziem do osłony infrastruktury krytycznej, baz lotniczych, zgrupowań wojsk i aglomeracji miejskich.

Z kolei PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) reprezentuje najnowsze podejście do obrony przeciwrakietowej, które narodziło się w odpowiedzi na ewolucję zagrożeń balistycznych w tym również pojawienie się nowoczesnych pocisków manewrujących, systemów Iskander-M, rakiet hipersonicznych oraz tzw. wielogłowicowych rakiet (MRBM i SRBM z głowicami rozdzielającymi). PAC-3 MSE to broń klasy hit-to-kill, która ma za zadanie przechwytywać i niszczyć cele balistyczne w terminalnej fazie ich lotu – czyli tuż przed uderzeniem w cel, z maksymalną precyzją i minimalnym ryzykiem zniszczeń ubocznych.

Obydwie konstrukcję rakiet nie konkurują ze sobą, lecz uzupełniają się w ramach jednego systemu, jakim jest, Patriot. W swojej pełnej konfiguracji wykorzystuje rakiety PAC-2 GEM-T jako warstwę obrony obszarowej, natomiast w przypadku PAC-3 MSE pełni rolę punktowej warstwy przeciwrakietowej.

Taka wzajemnie uzupełniająca się kombinacja pozwala chronić zarówno przed klasycznym atakiem z powietrza w postaci samolotów, dronów oraz pocisków manewrujących, jak i przed precyzyjnymi uderzeniami rakiet balistycznych, które mogą być przenośnikiem broni masowego rażenia. System Patriot wyposażony w obydwa rodzaje rakiet jest dzisiaj nie tylko jednym z najbardziej zaawansowanych, ale i zbalansowanych systemów obrony powietrznej na świecie, który jest zdolny działać zarówno w realiach konwencjonalnych, jak i w kontekście coraz powszechniejszych konfliktów hybrydowych jak i rakietowych.