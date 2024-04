Polska radiolinia dla Wojska Polskiego po badaniach terenowych

Według komunikatu prasowego, badanie było prowadzone na dystansie maksymalnym ponad 30 km. Głównym celem badań Radiolinii R-460AM-2 była zdolność do przesyłania danych w określonym czasie, sprawdzone zostały przepływności do 200 Mb/s w paśmie częstotliwości IV (4.4 GHz÷5.0 GHz) oraz do 50 Mb/s w paśmie III+ (1.35-2.7 GHz). Dodatkowo sprawdzenie dotyczyło także nawiązywania połączenia i awizowanie radiolinii między dwoma lokalizacjami, ustawienie parametrów nadawczo-odbiorczych, sprawność okablowania.

Radiolinia w wersji R-460AM-2 jest najbardziej rozbudowanym zestawem. W składzie posiada:

blok sterujący BBU (Baseband Unit);

blok RFU (Radio Frequency Unit) do pracy w paśmie IV, RFU-IV przeznaczony do montażu na maszcie, w bezpośrednim sąsiedztwie anteny;

blok RFU do pracy w paśmie III+, RFU-III.

Jeden moduł BBU obsługuje dwa moduły RFU poprzez połączenie kablami światłowodowymi. Radiolinia R-460AM-2 współpracuje z antenami na pasmo III+ (w tym antenami stosowanymi z radiolinią rodziny R-450A) oraz antenami na pasmo IV (w tym z antenami dwupolaryzacyjnymi).

Głównym przeznaczaniem radiolinii cyfrowej R-460A jest zbudowanie łączności radiowej o dużej przepustowości na dalekich dystansach ok 30 km, głównie za pomocą ruchomych węzłów łączności cyfrowej (RWŁC-10/T), stanowiących podstawę łączności radioliniowej w SZ RP. W tym celu jak zapewnia producent Transbit jest zbudowanie „połączeń dalekiego zasięgu na potrzeby systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w Wojsku Polskim oraz coraz większa ilość przesyłanych danych z pola walki wymusza stosowanie najnowocześniejszych systemów łączności, czego przykładem jest Radiolinia R-460A” – czytamy w komunikacie.

To, co jest niezwykle ciekawe, że w 2021 roku Radiolinia R-460A została zintegrowana z systemem dowodzenia obroną powietrzną i przeciwrakietową IBCS w Programie WISŁA, czyli wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej w którego skład wchodzą wyrzutnie Patriot i pociski PAC-3 MSE. Za testy odpowiadał koncern Northrop Grumman, producent systemu oraz inżynierowie z Transbitu. Radiolinia R-460A jest pierwszym systemem łączności radiowej spoza USA zintegrowanych z IBCS.

Na podstawie komunikatu prasowego Transbit