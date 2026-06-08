Polska Grupa Zbrojeniowa zacieśnia współpracę z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Porozumienie o współpracy między PGZ a PSSE zostało sformalizowane podpisami Jacka Grabowskiego, wiceprezesa zarządu Polska Grupa Zbrojeniowa, oraz Mirosława Kamińskiego, Prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa na platformie X,

„Podczas Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Gdyni Wiceprezes Zarządu PGZ Jan Grabowski oraz Mirosław Kamiński, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisali porozumienie o współpracy PGZ z PomorskaSSE".

Główne założenia partnerstwa są jasno określone. „Celem partnerstwa jest wspieranie przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w sektorze obronnym, rozwój krajowego łańcucha dostaw oraz tworzenie warunków dla nowych inwestycji, innowacji i rozwoju zdolności produkcyjnych” – czytamy w komunikacie.

🤝🇵🇱 Kolejny krok w budowie silnego polskiego przemysłu obronnego.Podczas Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Gdyni Wiceprezes Zarządu @PGZ_pl @Grabowski_JJ oraz Mirosław Kamiński, Prezes @PomorskaSSE podpisali porozumienie o współpracy PGZ z @PomorskaSSE.… pic.twitter.com/qmaunRBaa8— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) June 8, 2026

Program #PolskaSAFE: Szansa dla tysięcy firm

Podpisane porozumienie jest integralną częścią programu SAFE, który wykracza poza tradycyjne zamówienia dla przemysłu obronnego. Jest to inicjatywa, która ma zaangażować szerokie grono podmiotów gospodarczych. „Program #PolskaSAFE to nie tylko kontrakty dla przemysłu obronnego. To także szansa dla tysięcy polskich firm, które chcą współtworzyć bezpieczeństwo Polski” – podkreślono w informacji PGZ. Otwiera to możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla większych firm, które mogą włączyć się w budowanie krajowego potencjału obronnego, oferując swoje technologie, usługi i produkty. Rozwój łańcucha dostaw i stymulowanie inwestycji są kluczowe dla zwiększenia odporności i niezależności kraju w obszarze obronności.

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