Polska Grupa Zbrojeniowa i Centrum Techniki Okrętowej zacieśniają współpracę

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-06-08 9:46

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i Centrum Techniki Okrętowej (CTO) zawarły strategiczną umowę ramową o współpracy, otwierając nowy rozdział w dziedzinie badań i rozwoju nowoczesnych technologii. Porozumienie to ma kluczowe znaczenie dla sektora obronnego oraz rynku cywilnego, pogłębiając wieloletnie partnerstwo obu podmiotów i obiecując przyspieszenie innowacji.

Polska Grupa Zbrojeniowa i Centrum Techniki Okrętowej zacieśniają współpracę

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Autor: PGZ/ X (Twitter) Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę ramową o współpracy z Centrum Techniki Okrętowej, otwierając nowy rozdział wspólnych działań w obszarze badań, rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii dla sektora obronnego oraz rynku cywilnego.

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała za pośrednictwem platformy X 8 czerwca o podpisaniu kluczowej umowy ramowej z Centrum Techniki Okrętowej. Celem tego strategicznego porozumienia jest zacieśnienie współpracy w zakresie badań, rozwoju oraz wdrażania innowacyjnych technologii, które znajdą zastosowanie zarówno w sektorze obronnym, jak i na rynku cywilnym. Jest to krok mający na celu przyspieszenie modernizacji i zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu. 

Wieloletnia współpraca PGZ i CTO: Nowe perspektywy

Współpraca między PGZ a CTO ma już wieloletnią tradycję, o czym wspomniano w komunikacie. Eksperci Centrum Techniki Okrętowej aktywnie uczestniczyli w wielu projektach, w tym tych związanych z modernizacją floty Marynarki Wojennej RP, realizowanych przy udziale Stoczni Wojennej. 

J. Grabowski, Wiceprezes PGZ S.A., podkreślił znaczenie porozumienia dla przyszłego rozwoju:

„Podpisana właśnie umowa z CTO pozwoli naszym spółkom jeszcze lepiej planować rozwój własnego potencjału badawczego. Tworzymy spójny, efektywny model współpracy, który pozwoli naszym spółkom szybciej i efektywniej realizować projekty i rozwijać nowoczesne technologie”. 

Korzyści dla polskiego przemysłu i Sił Zbrojnych

Główne korzyści wynikające z nowej umowy to przede wszystkim przyspieszenie uruchamiania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych przez spółki z Grupy PGZ. Porozumienie umożliwi również bardziej efektywne wykorzystanie potencjału krajowych ośrodków naukowych, co jest kluczowe dla budowania niezależności technologicznej. W rezultacie, rozwijane technologie mają znaleźć szerokie zastosowanie nie tylko w Siłach Zbrojnych RP, ale także na wymagających rynkach międzynarodowych. 

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