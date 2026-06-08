Polska Grupa Zbrojeniowa i Centrum Techniki Okrętowej zacieśniają współpracę

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała za pośrednictwem platformy X 8 czerwca o podpisaniu kluczowej umowy ramowej z Centrum Techniki Okrętowej. Celem tego strategicznego porozumienia jest zacieśnienie współpracy w zakresie badań, rozwoju oraz wdrażania innowacyjnych technologii, które znajdą zastosowanie zarówno w sektorze obronnym, jak i na rynku cywilnym. Jest to krok mający na celu przyspieszenie modernizacji i zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu.

🌊 Gdynia, jesteśmy! 🙋‍♂️ Nie zwalniamy po długim weekendzie 😎 Nowy tydzień zaczynamy porozumieniem z CTO S.A. 💪🤝⚓ PGZ i Centrum Techniki Okrętowej łączą siły!Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę ramową o współpracy z Centrum Techniki Okrętowej, otwierając nowy rozdział… pic.twitter.com/ui3KHgvyMB— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) June 8, 2026

Wieloletnia współpraca PGZ i CTO: Nowe perspektywy

Współpraca między PGZ a CTO ma już wieloletnią tradycję, o czym wspomniano w komunikacie. Eksperci Centrum Techniki Okrętowej aktywnie uczestniczyli w wielu projektach, w tym tych związanych z modernizacją floty Marynarki Wojennej RP, realizowanych przy udziale Stoczni Wojennej.

J. Grabowski, Wiceprezes PGZ S.A., podkreślił znaczenie porozumienia dla przyszłego rozwoju:

„Podpisana właśnie umowa z CTO pozwoli naszym spółkom jeszcze lepiej planować rozwój własnego potencjału badawczego. Tworzymy spójny, efektywny model współpracy, który pozwoli naszym spółkom szybciej i efektywniej realizować projekty i rozwijać nowoczesne technologie”.

Korzyści dla polskiego przemysłu i Sił Zbrojnych

Główne korzyści wynikające z nowej umowy to przede wszystkim przyspieszenie uruchamiania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych przez spółki z Grupy PGZ. Porozumienie umożliwi również bardziej efektywne wykorzystanie potencjału krajowych ośrodków naukowych, co jest kluczowe dla budowania niezależności technologicznej. W rezultacie, rozwijane technologie mają znaleźć szerokie zastosowanie nie tylko w Siłach Zbrojnych RP, ale także na wymagających rynkach międzynarodowych.