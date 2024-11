To ważny moment dla Tarnowa i jeszcze ważniejszy dla bezpieczeństwa Polski. Od dawna pracujemy nad tym, żeby zwiększyć krajowe zdolności dokładne produkcji amunicji, zwłaszcza 155mm. Nasi poprzednicy mieli wiele lat na to, żeby takie zdolności rozwinąć, nie zrobili tego. My rozwijamy te zdolności. Jutro na Radzie Ministrów będziemy przyjmować ustawę o budowie fabryki amunicji w Polsce. To krok milowy dla bezpieczeństwa naszego państwa. Polska jest na tyle dużym państwem, które powinna posiadać zdolności do produkcji amunicji. Dlaczego ten list podpisywany jest dziś w Tarnowie? Grupa Azoty kojarzy nam się z zabezpieczeniem łańcucha dostaw żywności, z produkcją nawozów azotowych. Znając trudną sytuację Grupy Azoty, którą zastaliśmy po naszych poprzednikach, potrzebujemy nowych inicjatyw. Wspólnie podjęliśmy rozmowy na temat produkcji nitrocelulozy i prochu wielobazowego w zakładach w Tarnowie. Polska obecnie takich zdolności nie posiada. Musimy odbudować te zdolności. Chcemy, żeby fabryka amunicji powstała w ciągu kilku najbliższych miesięcy.