Śmigłowiec AH-1Z Viper zniszczył pociskiem JAGM ruchomy cel morski. Pierwsze użycie następcy rakiet Hellfire na Pacyfiku

Podczas ćwiczeń w rejonie Okinawy, śmigłowiec uderzeniowy AH-1Z Viper należący do US Marines po raz pierwszy użył pociski AGM-179 JAGM (ang. Joint Air-to Ground Missile) do ataku na ruchomy cel morski. Jak można zobaczyć na nagraniu, został on zniszczony.

i Autor: Cpl. Christopher Lape/US Marines