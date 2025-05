Kryzys demokracji nie służy biznesowi. O tym dlaczego, dowiesz się na majowym Impact’25 w Poznaniu

Zmiany, które destabilizują systemy polityczne i prawne, wpływają na decyzje biznesowe, od których zależy stan krajowych gospodarek. Ograniczanie swobód obywatelskich czy ekonomicznych, brak praworządności w instytucjach państwowych i podejmowanie skrajnych decyzji przez liderów politycznych to zagrożenie dla światowych gospodarek. Państwo, które zmaga się z kryzysem demokracji, może zniechęcać potencjalnych inwestorów w obawie przed zagrożeniem dla ich zysków.

Zagrożenie dla biznesu

Osłabienie rządów prawa może skutkować arbitralnymi decyzjami, korupcją i brakiem przewidywalności regulacji. Przedsiębiorstwa prosperujące w warunkach słabej demokracji nierzadko zmagają się z licznymi problemami. Mogą one dotyczyć ochrony własności intelektualnej, ograniczeń w handlu czy osłabienia instytucji wspierających innowacje i wolny rynek. Wraz z postępującym łamaniem zasad demokracji – spada zaufanie społeczeństwa do systemu. To z kolei ma negatywny wpływ na konsumpcję i rozwój gospodarczy w dłuższej perspektywie czasowej.

Biznes w ochronie demokracji

Wielki biznes angażuje się dziś w ochronę demokracji.

– Za mało mówimy o tym, jak egzystencjalnie ważna jest demokracja dla biznesu. Bo nawet jeśli zignoruje się wymiar ludzki, to jest to również bardzo złe dla biznesu, jeśli go stracimy – powiedział Daniel Sachs, szwedzki lider biznesu, założyciel i dyrektor generalny P Capital Partners (PCP) podczas wywiadu dla szwedzkiego czasopisma biznesowego „DI Weekend”. Daniel Sachs to nie tylko dyrektor wiodącej firmy pożyczkowej, będącej strategicznym partnerem finansowym dla firm w Europie Północnej. To również osoba mocno zaangażowana we wspieranie demokratycznych społeczeństw. Podczas wystąpień na międzynarodowych wydarzeniach Sachs dzieli się wartościowymi spostrzeżeniami na temat demokracji i stojących przed nią wyzwań. Nie zabraknie go również podczas Impact’25 – jednym z ważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce. Założyciel PCP zasiada też w Europejskiej Radzie Stosunków Zagranicznych. Udzielając wywiadu dla Alliance Magazine, Sachs wskazał na potrzebę inwestowania w demokrację m.in. przez liderów biznesu czy sektor prywatny. Ochrona demokracji jego zdaniem leży w interesie podmiotów sektora prywatnego, jak też jest odpowiedzialnością liderów biznesu i filantropów. Zdaniem Daniela Sachsa, korporacje, które odniosły korzyści z życia w warunkach demokracji, powinny przywrócić zaufanie do systemu. Daniel Sachs jest założycielem wielu organizacji, których celem jest przywrócenie demokracji. Są to m.in.: Fundacja Daniela Sachsa, Fundacja Apolityczna czy Fundacja Multitudes. Dodatkowo pełni funkcję wiceprzewodniczącego w Open Society Foundations. OSF to największa na świecie prywatna fundacja, założona przez George’a Sorosa, działająca na rzecz sprawiedliwości, demokratycznych rządów i praw człowieka.

Inwestycje i filantropia – to się nie wyklucza

Z OFS związany jest także Alexander Soros – syn miliardera George’a Sorosa, amerykański inwestor i filantrop oraz kolejny mówca Impact’25, które odbędzie się 14-15 maja w Poznaniu. To, obok Sachsa, kolejna osoba mocno zaangażowana w działania na rzecz demokracji. Soros zarządza Fundacją Rodziny Sorosów i Fundacją Społeczeństwa Otwartego, które przekazują ok. 1,5 mld dolarów rocznie na rozwój praw człowieka i demokratycznych rządów. Alexander Soros jest przewodniczącym Rady Dyrektorów, założycielem Bend the Arc Jewish Action i członkiem zarządów m.in. Center for Jewish History, Central European University czy International Crisis Group. W 2009 r. zdobył licencjat z historii na nowojorskim uniwersytecie, a 9 lat później - tytuł doktora na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley. Był także stypendystą podoktoranckim (w USA), honorowym (w Budapeszcie) i wizytującym (w Wiedniu). Dodatkowo Open Society Foundations wspiera założoną w 1988 r. Fundację im. Stefana Batorego, która dziś – jako niezależna organizacja pożytku publicznego – dąży do poprawy demokracji w Polsce i rozwoju współpracy międzynarodowej.

Demokracja to równe szanse

Na Impact’25 topowym mówcą będzie 44. Prezydent Stanów Zjednoczonych - Barack Obama. Jego droga do sukcesu była wyboista. Hawajczyk dostał szansę od Ameryki, dzięki czemu dotarł aż do Białego Domu. Od lat angażował się w pomoc innym, m.in. w Chicago, gdzie działał z grupą kościołów, która pomagała społeczności w trudnej sytuacji po zamknięciu lokalnych fabryk stali. Osobiście przekonał się, że potrafi jednoczyć ludzi, angażując ich w pracę obywatelską. Jako student prawa został pierwszym afroamerykańskim przewodniczącym Harvard Law Review. Po powrocie do Chicago zdobył miejsce w Senacie stanu Illinois i Senacie USA. 4 listopada 2008 r. Barack Obama został wybrany na 44. Prezydenta Stanów Zjednoczonych z rekordową liczbą głosów! Jego przywództwo w czasach kryzysu (wojna, widmo katastrofy gospodarczej, stan planety) uratowało gospodarkę USA. Jego liczne dokonania, reformy m.in. w opiece zdrowotnej, dyplomacja i optymizm zwiększyły jakość życia w Stanach, poczucie bezpieczeństwa obywateli, napędziło przemysł, zwiększyło równość i jedność w społeczeństwie. Założona przez byłego prezydenta Fundacja Baracka Obamy buduje aktywną kulturę demokratyczną i kształci nowe pokolenia przywódców w ramach programu Liderzy. W swojej działalności Fundacja stawia także na potencjał młodych mężczyzn o innym kolorze skóry (Sojusz Stróżów Mojego Brata), a także dąży do wzmocnienia pozycji i szans na edukację dorastających dziewcząt w ramach Sojuszu na rzecz szans dla dziewcząt. Na tegorocznym Impact pojawi się także szefowa Fundacji - Valerie Jarrett, która była starszym doradcą prezydenta Baracka Obamy w latach 2009-2017. Dziś Valerie jest prezesem zarządu Civic Nation i współprzewodniczącą The United State of Women. Jarrett ma ogromne doświadczenie w sektorze publicznym i prywatnym, pełniła funkcję dyrektora wielu rad korporacyjnych i non-profit, była dyrektorem generalnym The Habitat Company w Chicago, przewodniczącą zarządu giełdy w Chicago, przez dekadę zajmowała się doradztwem prawnym. Była wielokrotnie nagradzana, m.in. otrzymała nagrodę TIME „100 najbardziej wpływowych ludzi”.

Kryzys demokracji jednym z tematów Impact’25

Temat kryzysu demokracji, oprócz zaangażowanych w jej kwestie ludzi biznesu, podejmą na Impact’25 także m.in. Anne Applebaum – redaktorka „The Atlantic”, zdobywczyni nagrody Pulitzera, historyczka, dziennikarka i komentatorka. Anne w 2020 r. opublikowała książkę pt. „Zmierzch demokracji: Uwodzące wabienie autorytaryzmu”. W swojej pracy koncentruje się na analizie wyzwań i możliwości globalnych zmian politycznych i ekonomicznych. Warto być w Poznaniu w maju, ponieważ tegoroczna 10. edycja Impact, to ogromna dawka wiedzy i przestrzeń do dyskusji na najważniejsze tematy. Na dwa majowe dni zaplanowano 23 ścieżki tematyczne, wystąpienia ok. 650 znakomitych mówców, wśród których pojawi się m.in. Francis Yoshihiro Fukuyama - amerykański politolog, ekonomista polityczny, pisarz i badacz stosunków międzynarodowych. Jest starszym pracownikiem Freeman Spogli Institute for International Studies oraz dyrektorem Mosbacher Center on Democracy, Development and the Rule of Law na Uniwersytecie Stanforda. W 2019 r. został dyrektorem Ford Dorsey Master’s in International Policy na Stanford. Jest członkiem rady Międzynarodowego Forum Studiów Demokratycznych. W ub.r. otrzymał nagrodę Riggsa za całokształt osiągnięć w międzynarodowej administracji publicznej. Na jednej z 10 scen w Poznaniu zobaczymy też Ivana Krasteva – prezesa Centrum Strategii Liberalnych w Sofii i pracownika Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. To ceniony polityk, wielokrotnie nagradzany redaktor współpracujący z Financial Times oraz doskonały mówca (jego wystąpienie TED w 2012 r. pt. „Czy demokracja może istnieć bez zaufania” zostało obejrzane aż 750 tys. razy!). W gronie mówców Impact’25 nie zabraknie także światowych autorytetów jak wspomniany Barack Obama, John Kerry czy Jens Stoltenberg. Głos zabiorą eksperci od gospodarki, m.in. główny komentator ekonomiczny Financial Times, który znalazł się na liście 100 najlepszych globalnych myślicieli Foreign Policy – Martin Wolf, Ricardo Hausmann z Uniwersytetu Harvarda, dzięki któremu Laboratorium Wzrostu jest dziś jednym z najbardziej cenionych ośrodków badań nad wzrostem gospodarczym i rozwojem na świecie, Tomohiko Taniguchi – były specjalny doradca w gabinecie Premiera Shinzo Abe, specjalnie mianowany profesor na Uniwersytecie Tsukuba, specjalny doradca Fujitsu Future Studies Center oraz autor i współautor ponad 19 książek związanych z tematem spraw międzynarodowych czy Jan Krzysztof Bielecki – były premier Polski, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz przewodniczący Rady Doradczej Partnerów w EY Polska. Swą obecność potwierdzili także liderzy biznesu, szefowie najważniejszych polskich i globalnych firm, w tym: Francine Katsoudas (Cisco), Grażyna Kulczyk. Nie zabraknie też wybitnych autorów i intelektualistów – noblistki Olgi Tokarczuk, Anny Lembke, Timothy’ego Snydera, Petera Pomerantseva czy Marka Leonarda. Bądźcie z nami na Impact’25, zapisy na stronie www.impactcee.com.

