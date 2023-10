Pierwszy lot nowej wersji śmigłowca AH-64E Apache. Za 2 lata wejdzie do służby w US Army

Wersja 6.5, której opracowanie zostało zlecone przez Departament Obrony USA w grudniu 2021 r., obejmuje ulepszenie panelu sterującego oraz aktualizację oprogramowania, która zwiększa możliwości śmigłowca. Zmiany obejmują m.in.:

zoptymalizowanie systemów planowanie trasy lotu i ataku,

zwiększony zakres funkcji łącza Link 16,

integrację Interfejsu Systemów Otwartych, która stanowi etap przygotowawczy dla wprowadzenia Modułowej Architektury Otwartych Systemów (MOSA) w celu maksymalnej interoperacyjności, szybszej integracji i wdrażania zaawansowanych rozwiązań.

Krótko mówiąc, V6.5 ma nie tylko poprawione funkcje związane z planowaniem i wymianą danych, ale dzięki MOSA (ang. Modular Open Systems Approach) również ułatwić integrację nowych rozwiązań, w tm systemów uzbrojenia czy też bezzałogowców. W ramach prób tego rozwiązania na śmigłowcu AH-64E Apache przetestowano w ubiegłym roku możliwość użycia rozwijanego na potrzeby amerykańskiej armii systemu wystrzeliwanych ze śmigłowca dronów ALE (ang. Air Launched Effects). Startują one z wyrzutni podwieszanych jak inne rodzaje uzbrojenia, podobnie jak polska amunicja krążąca Warmate TL (ang. Tube Launched) i mają przenosić różengo typu ładunki: od sensorów i systemów walki elektronicznej, po głowice bojowe.

„Bardzo się cieszymy, że trwający rozwój oprogramowania V6.5 otwiera drogę do modernizacji Apache” – powiedział płk John (Jay) Maher, menadżer projektu Apache dla Wojskach Lądowych USA. Jak dodaje - „V6.5 sprawia, że wszystkie śmigłowce w modelu E są połączone tym samym oprogramowaniem, co usprawnia szkolenie i ich obsługę. Jednocześnie wytycza drogę dalszego rozwoju czujników i zdolności, dzięki czemu U.S. Army będzie realizować swoje cele z wykorzystaniem kluczowych technologii. Najwyższym priorytetem jest zapewnienie przydatności tej platformy w przyszłości”. Jeśli uda się utrzymać tak jak dotychczas terminowość prac, to armia chce wprowadzić do służby Apache V6.5 w 2025 roku, a rok później zacząć modyfikować do tego standardu już posiadane maszyny.

Get a closer look at this #AH64. 👀With a new engine, tail rotor, fuselage and optional extra pylons, our Modernized Apache concept has twice the endurance of the E-model, a 20% range increase and a payload capacity of 3,400-4,400 lbs.More: https://t.co/64XyC47YuP#AUSA2023 pic.twitter.com/MAQxaf3pOl— Boeing Defense (@BoeingDefense) October 5, 2023

Bazując na wersji 6.5, Boeing pracuje z Wojskami Lądowymi USA nad integracją Ulepszonego Silnika Turbinowego (ITEP – ang. Improved Turbine Engine Program). Silnik General Electric Aerospace T901 będzie oferował ulepszone możliwości w zakresie zasięgu, dostępnej mocy, czasu gotowości i efektywności paliwowej oraz ulepszenia systemów monitorowania stanu technicznego i stopnia zużycia silnika, oraz jego konserwacji i trwałości. Jest to jednostka napędowa, która we flocie śmigłowców US Army ma zastąpić obecnie stosowane silniki T700, które napędzają zarówno maszyny Apache jak i Black Hawk.

Koncer Boeing idzie w popozycjach dalej, oferując na bazie Apache V6.5 z silnikiem T901 projekt Modernised Apache, w którym dzięki zmianom nie tylko silnika, ale układu napędowego i śmigła ogonowego, udźwig ma wzrosnąć o ponad 1,5 tony a zasięg o około 20%. Dzięki temu Zmodernizowany Apache mógłby przenosić więcej uzbrojenia. W tym celu otrzymałby dłuższe skrzydła z 6 pylonami zamiast obecnych 4.